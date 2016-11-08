"شوارزكوف بروفيشنال" تطلق مجموعتها الخاصة للعناية بالشعر الأشقر

أطلقت "شوارزكوف بروفيشنال" بشكلٍ رسمي مجموعتها المرتقبة من مستحضرات العناية الخاصة بالشعر الأشقر "بلوندمي" بتشكيلتها الواسعة، والمتوفرة في جميع الصالونات الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم "بلوندمي"، مجموعة رائعة من الألوان والمستحضرات الخاصة للعناية بالشعر، والمصممة للحصول على لونٍ أشقرٍ حيوي ويدوم طويلاً في الوقت نفسه.

تتميز "بلوندمي" باعتمادها على تقنية KeraLamination مع الكيراتين والبروتين الحريري، والتي تقدم للشعر الملون بتدرجات الأشقر العناية الفائقة وتنعيم الشعر ليحافظ بأكبر قدر ممكن على اللون والتمتع بإطلالة مشرقة.

يساعد استخدام هذه المنتجات مصفّفي الشعر ليقدموا أجمل تدرجات اللون الأشقر التي تنال رضا كل من تجرّبها وتدوم طويلاً ومناسبة لكلّ وقت. وتعطي "شوارزكوف بروفيشنال" عبر مجموعتها "بلوندمي"، مفهوماً جديداً للأنوثة والجاذبية، ولتصبح من تختاره أيقونةً للشعر الأشقر التي يمكن الحصول عليه فقط بأنامل المحترفين.

تتوافر المنتجات التالية في الصالونات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

شامبو "بلوندمي بلوند" لجميع تدرجات اللون الأشقر (250 مل-105 دراهم): منتج للاستعمال اليومي لطيف على فروة الرأس ويناسب جميع أنواع الشعر المصبوغ باللون الأشقر، وتم تصنيعه من زيت بذرة المشمش والبانتينول والكيراتين والبروتين الحريري للمساعدة في تنعيم الشعر وتحسين حالته والحفاظ على حيويته في الوقت نفسه.

بلسم "بلوندمي بلوند" لجميع تدرجات اللون الأشقر (200 مل – 105 دراهم): يناسب جميع أنواع الشعر المصبوغ باللون الأشقر، هذا البلسم ينعم فروة الرأس وفي الوقت نفسه يمنع تشابك الشعر ويجعله سهل التسريح ويحد من تطايره.

قناع "بلوندمي بلوند" لجميع تدرجات اللون الأشقر (200 مل – 200 درهم): يتكون هذا المنتج الكثيف والقوي من الكيراتين المرطب الذي يعمل على تقوية الشعر من الداخل بالإضافة إلى البانتينول الذي يرمم الشعر ويرطبه.

الرذاذ المنعّم للشعر: (150مل – 110 درهماً) رشة خفيفة من هذا الرذاذ بشكلٍ يومي تترك شعرك ناعماً وصحياً من دون أي جهد يذكر، بينما تقوم بحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية عبر فلترته، كما تعزّز لمعان الشعر من خلال مكوناتة الحاوية على الزيوت والمعادن المغذية.

شامبو "بلوندمي بلوند" للون الجليدي: (250 مل -105 دراهم) يستخدم للشعر المصبوغ "هاي لايت" بشكلٍ كامل باللون الأشقر مع خصلات من اللون الجليدي، هذا الشامبو يحافظ على رونق الشعر المصبوغ باللون الأشقر كما يحمي الشعر من مشكلة الجذور الحرة لكون مكوناته تقوم بالتصدي للأشعة فوق البنفسجية وفي الوقت نفسه تحافظ على لمعان ونعومة الشعر.

شامبو "بلوندمي بلوند" للون الكراميل الغني: (250 مل _ 105 دراهم) هذا الشامبو يقوم بالتنظيف اللطيف للشعر المصبوغ باللون الأشقر والممزوج بخصلات من لون الكراميل، حيث يحافظ على ثبات الألوان فيصبح الشعر أنعم من أي وقتٍ مضى.

تقدم سفيرة ألوان "شوارزكوف بروفيشنال" الدولية ومصففة الشعر المعروفة ليزلي جينيسون نصيحة ذهبية لمحبات اللون الأشقر: "يحتاج الشعر الأشقر إلى عناية خاصة أكثر من غيره، وأفضل نصيحة أقدمها لكِ هي أن تجففي شعرك بواسطة كنزة قطنية، وابتعدي عن المنشفة التي تجعل من شعرك أجعداً، فقطعة القطن الناعمة لا تسحب الزيت الطبيعي المرطب لفروة الرأس وبالتالي تكمل مهمة مجموعة ’بلوندمي‘ الرئيسية".