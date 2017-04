خدمات جمالية بـ 15 دقيقة فقط لدى سيفورا

بيروت- سيدتي نت

لتكوني جميلة، متألقة وعلى الموضة، أنت لا تحتاجين أكثر من 15 دقيقة. كيف؟ الحل لدى متاجر سيفورا والتي تقدّم لك بدورها أجمل وأفضل الخدمات التجميليّة. يذكر أن هذه الإطلالة بتوقيع مستحضرات سيفورا .

اليوم، للحصول على إطلالة Smoke Eye من متاجر سيفورا قومي بهذه الخطوات واستخدمي هذه المستحضرات :

الإطلالة مميّزة ولافتة :

بعد توحيد البشرة، تم وضع Contour Eye Pencil 12hrs Waterproof وتم دمجه مع ظلال It Palette Nude ، ثم تم تحديد الجفن السفلي بـ Kohl And Contour Waterproof مع دمجه مع الظلال وتحديد داخل العين .

للحصول على آي لاينر دقيق تم استعمال Long Lasting Eyeliner.

ولشفاه بارزة ومتقفة: تم تحديد الشفاه بـ Glide On Lip Pencil In Manic من Urban Decay ثم تم استعمال احمر شفاه Colorliplast من سيفورا مع فرشاتها لدمج اللون .

أخيراً تذكري أن الخدمة الأولى مجانية .