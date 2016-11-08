سر "جيرلان" GUERLAIN في تقويم مصمّم العطور!

يكتشف تييري واسّر، مصمّم عطور "جيرلان" Guerlain العالمَ، شهراً بعد شهر، باحثاً عن المكوّنات الطبيعية المفضّلة لدى "جيرلان" Guerlain. ينقله شهر أكتوبر إلى قلب الهند بحثتاً عن الفتيفير.

في شهر أكتوبر: تمديد حياة الفتيفر الهندي

يجب استحقاق كنز عطر الفتيفر... يتواجد هذا الكنز في قلب جذوره، وهو يحتاج إلى عام كامل من النموّ من أجل الكشف عن كامل قوّته. فتفرز نبتة الفتيفير عندها أريجها المميّز: أريج غنيّ بعطر الأخشاب ومتألّق ودافئ وترابيّ.

وتقوم دار "جيرلان" Guerlain بتقطير أروماتها وتحويلها إلى عطور للرجال والنساء. يتمحور جوهر هذا العطر الخشبي الغنيّ والمتعدد الأوجه حول الفتيفير. ويحسّن بطريقة جميلة عطور "جيكي" Jicky، و"ميتسوكو" Mitsouko، و"شاليمار" Shalimar. وهو يمنح طابعاً فريداً ومميّزاً لعطر "جيرلان أوم لو بوازي" Guerlain Homme L’Eau Boisée وعطر "لوم إيديال" L’Homme Idéal.

منذ ستّة أعوام، اكتشف تييري واسر في جنوب الهند خلاصة جديدة من الفتيفير خلال أحد هذه اللقاءات التصادفيّة التي غالباً ما تحدث خلال رحلاته للبحث عن العطور. وشهد ذلك على ولادة شراكة دائمة بين "جيرلان" Guerlain وبين السكان المحليّين في هذا الوادي المعزول في تاميل نادو. ونتجت عن هذه الشراكة زراعة مسؤولة وصديقة للبيئة، مخصّصة بشكلٍ حصريّ لدار "جيرلان" Guerlain.

"إنّ هذا الفتيفير الهندي الذي يستمدّ قوّته وأصالته من أراضي بكر غنيّة، يتمتّع بطابع مميّز! سمح لي هذا الفتيفير ببناء علاقة ثقة مع القرويّين وروابط متينة تشكّل أساس مشروعنا".