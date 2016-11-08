إصدار محدود : 3 كريمات معطرة لليدين والأظافر من كلارنس

جديد- إصدار محدود 3 كريمات معطرة لليدين والأظافر: أوراق البرتقال، أوراق الشاي الأبيض، أوراق التين



لطالما أولت كلارنس اهتماماً كبيراً باليدين، ومحاولة الحفاظ على شبابهما وجمالهما وراحتهما؛ لأنهما الأكثر عرضةً للعوامل البيئية وعلامات تقدُّم السن. تقدم لكم كلارنس منتجها المحبوب من الجميع على مدار 30 عاماً: هاند آند نيل تريتمنت كريم، وهو كريم شديد الفاعلية للعناية بالبشرة، حيث يغذي وينعم ويجدد ويجمل اليدين والأظافر

اليوم، تحتفل كلارنس بهذا النجاح وتطلق مجموعة تتكون من 3 منتجات محدودة الإصدار، تضيف 3 عطور رقيقة إلى التركيبة الأسطورية لكريم هاند آند نيل تريتمنت كريم، وهي: أوراق البرتقال، وأوراق الشاي الأبيض، وأوراق التين.

عطور مختارة بعناية مستخلصة من الأرواق، تقدم لكم نفحات خضراء تضيف لمسةً من الطبيعة الجميلة على كريم غني ليس له مثيل لليدين.

أوراق البرتقال يُسمى البرتقال "التفاح الذهبي" في الأساطير اليونانية القديمة، ويُعد رمز الثروة والخصوبة. عطر سكري رائع لأوراق البرتقال المعروفة بخصائصها التي تبعث على الاسترخاء.

أوراق الشاي الأبيض الرقيقة والساحرة بنقائها الفريد. بعطر منعش يضفي لمسة من الرقة على الكريم.

أوراق التين يذكرنا بشمس البحر الأبيض المتوسط، ويعبر عن أشجار التين بكامل نضارتها في أوج حرارة الصيف. عطر حيوي ومشمس، ولكن يذكرنا ببرودة الأماكن الظليلة في الصيف.

3 إصدارات جديدة معطرة من التركيبة الأسطورية الأصلية لكريم هاند آند نيل تريتمنت كريم تقدم لكم مجموعة لا تقاوم من 3 عطور رقيقة بعناية فريدة تحافظ على شباب يديك وجمالهما حتى أطراف أصابعك.



قفازان خفيان بعطرٍ رائع.

تتمتع كريمات هاند آند نيل تريتمنت من كلارنس بتركيبة رقيقة وناعمة غير دهنية لا تترك أثراً دهنياً على اليدين أو تلطخ ملابسك. المنتج سهل الاستخدام وسريع الامتصاص.

الفوائد

لتنعيم اليدين وحمايتهما، وترطيبهما، وتقليل ظهور البقع السوداء وتقوية الأظافر مع إضفاء رائحة عطرة عليهما. يتمتع الكريم بفوائد متعددة تضمن بقاء يدك ناعمةً وملساء وخاليةً من العيوب.

كيف؟

تمكَّنت كلارنس من خلال أبحاثها من إنتاج الأنواع الثلاثة باستخدام خلاصة عددٍ من النباتات المختارة بعناية لتأثيرها الفعَّال:

لا تساعد تركيبة زيت السمسم الفعَّالة، والمركبات غير القابلة للتصبن لزبدة الشيا وخلاصة التوت، في تنعيم وترطيب وحماية اليدين من العوامل الضارة (برودة الطقس، الماء العسر، التشقق) وعلامات تقدُّم السن فحسب، ولكنها تقلل أيضاً من ظهور البقع السوداء.

خلاصة جذر الكاسافا تساعد في التقليل من تعرق اليدين،

خلاصة المر، تحفز ترطيب طبقة الكيراتين الحديثة التكوين، وتساعد بذلك في ترطيب وتجميل اليدين، وتعيد إليهما قوتهما الطبيعية لمقاومة تعرضهما الدائم لآثار الغسل المتكرر الضارة.

اكتشف العبوات الصغيرة الجديدة

استكشف العبوات الجديدة السهلة الاستخدام بحجم 30 ملليلتر، بتصميم الأوراق الرائع، وأضفها لروتينك اليومي للعناية بالبشرة لتستمتع بالجمال والأناقة كل يوم.

يا لها من أسباب رائعة للعناية ببشرة اليدين بشكل أكثر انتظاماً، لتستمتع بيدين أكثر نعومة وجمالاً كل يوم.