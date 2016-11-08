ودعي الهالات المزعجة من خلال 7 خطوات

إن أكثر عيب قد يظهر على وجهك ويفسد مكياجك وإطلالتك هو الهالات السوداء. فتلك الدوائر الداكنة التي تتمركز حول العينين تعتبر كابوس الملايين من الفتيات والسيدات، لأنها مزعجة جداً، والتخلص منها يستغرق وقتاً طويلاً، وربما قد لا نستطيع التخلص منها إذا كانت بسبب العوامل الوراثية.

ولكن "سيِّدتي نت" يقدم لك طريقة عبقرية لإخفاء تلك الدوائر المزعجة باستخدام المكياج. إليك هذه الخطوات السبع للتخلص من البقع الداكنة بالمكياج:

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1-اختيار لون المخفي الصحيح: لتغطية الهالات السوداء بطريقة صحيحة، عليك اختيار لون المخفي الأفتح قليلاً من لون بشرتك، وقومي بتوزيع نقاط من كريم الإخفاء حول عينيك.

2-مزج المخفي جيداً: قومي بتوزيع كريم الإخفاء جيداً حول عينيك، إما بفرشاة المكياج الخاصة بك، أو بأطراف أصابعك.

3-الضغط بلطف: قومي بوضع كريم الإخفاء والضغط عليه بلطف لإزالة أي فائض منه وجعل عينيك تظهران بشكل طبيعي.

4-إخفاء جميع عيوب البشرة: قومي بوضع كريم الإخفاء على أماكن احمرار البشرة أو العيوب الموجودة في بشرتك، إن وجدت، حتى تنعمي ببشرة صافية وطبيعية.

5-وضع المخفي مرة أخرى: باستخدام فرشاة المكياج الخاصة بك قومي بوضع كريم الإخفاء مرة أخرى تحت عينيك فقط لإضافة سطوع بسيط، مما يزيد من نضارة وجهك وإطلالتك.

6-الضغط حول عينيك: قومي باستخدام أصابعك أو فرشاة المكياج الخاصة بك بالضغط على عينيك لإزالة أيّ فائض من كريم الإخفاء، وستساعدك هذه الخطوة أيضاً على إخفاء التجاعيد إن وجدت.

7-لمسة من البودرة: قومي بإنهاء مكياج إخفائك بنثر القليل من البودرة، فلمسة خفيفة جداً وناعمة من البودرة حول عينيك ستمنحك نظرة أكثر رقة وكمالاً. وإذا كانت بشرتك داكنة، اختاري البودرة ذات اللون الخوخي، وتأكدي من اختيارك نوعية جيدة من البودرة حتى لا تساهمي في إظهار خطوط العين الدقيقة.