أحمد كريمة: منظمات حقوقية طلبت حضور تحقيق جامعة الأزهر معى

كتب لؤى على

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ متفرغ بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه حضر جلسة التحقيق التى أجريت له يوم الخميس الماضى، وتقرر استكمال باقى نتيجة التحقيق يوم الخميس 17 نوفمبر، وانتقد كريمة قيام المركز الإعلامى بمشيخة الأزهر بجمع 55 قصاصة من الصحف وإعداد مذكرة ضده على خلاف القانون، لأن الجامعة مفترض أنها مستقلة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، أمر رئيس الجامعة أن يجرى تحقيقًا أيضًا على خلاف القانون لأنه من المفترض أن الجامعة مستقلة ولا تتلقى تعليمات من خارجها، مشيرًا إلى أن من يباشر معه التحقيق هو الدكتور حامد أبو طالب وهو أستاذ متفرغ، موضحًا أنه تم التحقيق في أكثر من نصف أوراق القصاصات التى جمعها المركز الإعلامى بمشيخة الأزهر، وبقيت 17 قصاصة تستكمل فى تحقيق آخر يوم الخميس 17 نوفمبر.

وكشف الدكتور كريمة، أنه تلقى طلبات من منظمات حقوقية لحضور التحقيق معه، لأن قرار التحقيق جاء بسبب حرية الرأى والفكر، بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه قد يتم تدويل الأمر من قبل الجمعيات، لافتًا إلى أنه يعتقد أنه بناءً على تصريحات سابقة لنائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد حسنى، والدكتور أحمد زارع المتحدث باسم الجامعة، فى الإعلام، فإن هناك نية مبيتة على إنزال عقوبات تعسفية.