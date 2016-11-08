مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين بسبب خصومة ثأرية بالقرنة غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون فى خلافات ثأرية بقرية قامولا غربى محافظة الأقصر، عقب فتح ملثمين النيران على سيارة ميكروباص كانت تسير بالمنطقة، وذلك لخلافات ثأرية بين قبيلتى آل حماد والحواكم، تم نقل المتوفى للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على طريق الأقصر – قنا بالقرب من قرية القبلى قامولا، فأمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء زكى مختار مدير المباحث لسرعة ضبط الجناة.

وبحسب شهود عيان تبين أن الحادث وقع عند قيام شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية بإيقاف سيارة أجرة، وأطلقا النار بشكل عشوائى على ركابها بهدف الثأر من أحد الركاب، لكن الشخص الذى كان مستهدفًا بالقتل، نجا من الموت ونقل إلى المستشفى، وقتل شخص آخر وأصيب 3 آخرون بينهم امرأة، والذين تصادف ركوبهم السيارة التى كان يستقلها الشخص الذى يستهدفه الجناة، والذى أصيب بطلقات نارية، نقل على أثرها مع بقية المصابين الثلاثة، إلى مستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج.

وتبين من خلال التحريات أن المتوفى هو "محسن برهام" والمصابين فى الحادث هم كل من (عبد الفتاح أحمد محمد - وثابت مترى - وعادل مصطفى - وسحر بدرى إبراهيم)، فيما تم إيداع جثمان القتيل الوحيد فى الحادث ويدعى محسن براهام، بمشرحة مستشفى القرنة المركزى، وأخطرت النيابة بالواقعة وتولت التحقيق بإشراف المستشار خميس عيد، المحامى العام لنيابات الأقصر.