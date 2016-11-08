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اندلاع حريق شقة بعزبة ابودراع بالمحلة الكبرى

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اندلاع حريق شقة بعزبة ابودراع بالمحلة الكبرى اندلاع حريق شقة بعزبة ابودراع بالمحلة الكبرى

> الغربية اسلام الخياط

نشب حريق قبل قليل داخل شقة سكنية بالدور الرابع بعزبة ابودراع التابعة لدائرة ثان لمحلة الكبري.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية للمكان وتم الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة علي النيران قبل امتداها للمباني المجاورة وباقي الشقق بذات العقار. 

 

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعزبة أبو دراع والتهمت النيران محتويات الشقة وأصيب طفلين من عائلة السباعي وتم نقلهم الي مستششفي المحلة العام لاسعافهم

 

وانتقل الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة لمعاينة  الشقة المشتعلة ومعرفة أسباب اشتعال النيران وتم استدعاء الأدلة الجنائية لكتابة التقرير المبدئي وحرر محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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