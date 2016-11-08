أستاذ أورام: الرياضة ومقاومة السمنة يقللان الإصابة بالسرطان بنسبة 70%

كتبت أمل علام

يعتبر سرطان الثدى الأكثر انتشارا بين السيدات، وقد يحدث سرطان الثدى ويحدث انتشار له فى المبيض أو فى أى مكان آخر فى الجسم، والاكتشاف المبكر للسرطان يحقق الشفاء التام من المرض بنسب مرتفعة، لكن هناك أنواع أخرى من السرطانات تصيب المرأة كسرطان عنق الرحم.

وفى هذا السياق أكد الدكتور أحمد سيكوتورى استشارى النساء والولادة أن سرطان الثدى تمثل 50% من السرطانات المنتشرة.

وقال سيكوتورى: "إذا مارسنا الرياضة، وحاربنا السمنة، ومنعنا التدخين سنمنع الإصابة بـ70 % من السرطانات، موضحا أن السمنة تمثل نحو 36% فى مصر، وأنه لا توجد خطة لمكافحة السرطان".

وأشار إلى أن أورام عنق الرحم والمبيض يمثلان 15% من السرطانات النسائية، موضحا أن سرطان الثدى يصيب السيدات صغيرات السن فى مصر عن باقى دول العالم.

وأوضح الدكتور أحمد سيكوتورى أن العلاجات تقدمت وكذلك التحاليل فمن الممكن منع سرطان عنق الرحم من خلال عمل تحليل معين بأخذ مسحة من عنق الرحم يحدد مدى إمكانية إصابة المرأة بسرطان عنق الرحم من عدمه.

وأكد أن هناك تطعيم يتم إعطاؤه للفتيات قبل الزواج لمنع الإصابة بالفيروس، والذى يمكن أن يصيب السيدات وهو "هيومان بابلوما" والذى يسبب سرطان عنق الرحم، والذى يأتى نتيجة عدوى من الزوج من خلال العلاقة الجنسية والتطعيم يحمى المرأة من الإصابة.