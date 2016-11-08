تامر حسني ممنوع من السفر للإمارات وهذه الشهادة تنقذه

تعرّض المطرب المصري تامر حسني لموقف محرج جداً بعدما رفضت سفارة الإمارات بالقاهرة منحه تأشيرة دخول أكثر من مرة آخرها لتنظيم حفل غنائي في دبي الخميس المقبل ، دون إعلان أسباب، وأكد أنه تواصل مع الجهات المعنية بدولة الإمارات وتبين أن اسمه الرباعي تامر حسني شريف عباس فرغلي متطابق مع اسم لمواطن آخر تم ترحيله من هناك ومنعه من العودة مجدداً، مشيراً إلى أن الحل الوحيد أمامه هو إصدار شهادة "تفرقة بيانات" لتوضيح أنه ليس الشخص المرفوض.

تامر سيتوجه بالفعل لسفارة الإمارات بنفسه لتوضيح اللبس الواضح بين اسمه الرباعي واسم الشخص الآخر، ويعرض عليهم الحلول القانونية المتاحة لرفع حظر السفر عن اسمه ، وأبرزها شهادة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية المصرية بالأسماء المتشابهة معه حتى الجد الرابع، والبيانات التي تساعد على التفرقة بينهم ومنها اسم الأم ومحل الميلاد والسكن، كما سيتم إضافة رقم خاص لجواز سفر تامر حسني للتفرقة بينه وبين من يحملون اسمه، مع منحه شهادة موثقة بأنه غير مدرج على قوائم المنع من السفر.

تامر حسني شريف عباس فرغلي اسم لشخص ممنوع من دخول دولة الإمارات ولكنه أخذ بطريقه النجم تامر حسني وحرمه من تقديم حفله الغنائي بدبي يوم الخميس المقبل، فهل تنتهي الأزمة بشهادة تفرقة بيانات؟