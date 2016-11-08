بالصور: هل تتبنى شريهان ابن أحمد السقا فنياً؟

هل سيدخل ياسين السقا عالم الفن من بوابة النجمة الكبيرة العائدة من الاعتزال شريهان؟، سؤال طرح نفسه بقوة بعدما شارك السقا الصغير معجبيه على موقع إنستقرام صورة تجمعه بالفنانة الجميلة، معلقاً عليها بقوله "أمي الثانية"، وبدا واضحاً أنه متواجد معها بمفرده في مكان عام لتناول الطعام.

ياسين الذي يحظى بشعبية هائلة بين جمهور والده السقا، ويطلق عليه "السقا الصغير"، شارك والده التمثيل مرة واحدة وهو صغير لم يتجاوز عامه التاسع، ثم اختفى عن الأنظار تماماً، وعاد هذا العام ليطرح نفسه بقوة، وتوقع بعض جمهوره أن تكون صورته مع النجمة شريهان باباً جديداً يفتح أمامه للنجومية، خاصة وأن النجمة الجميلة تستعد للعودة للأضواء بعمل فني جديد.