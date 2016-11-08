بالصور: أنغام تهدد باعتزال الغناء بسبب "وزير البيئة"

حافظت النجمة أنغام على هدوء أعصابها وابتسامتها الدائمة رغم الأزمات التي صادفتها طوال حفل يوم الحب بمهرجان الموسيقى العربية، ولكنها لم تستطع كتمان غضبها من التلوث البيئي الذي أصابها بالتهاب في الجيوب الأنفية، ووجهت تحذيراً لوزير البيئة المصري، بأنها لن تستطع الغناء مجدداً إذا استمر هذا التلوث!!

أنغام كعادتها بأغلب حفلاتها الأخيرة عانت كثيراً من الميكرفون، واضطرت بمنتصف الحفل لطلب مهندس الصوت لتغييره، وتوقف الحفل خمس دقائق كاملة واعتذرت بعدها للجمهور، وعرضت عليهم الغناء "من أول وجديد"، كما اشتكت أكثر من مرة من ارتفاع صوت الموسيقى عبر السماعة الداخلية ، وقالت ضاحكة "أذني ستنفجر"، ثم استكملت مثلث الشكاوى، بمداعبة الجمهور حول التلوث البيئي الذي يصادف القاهرة بهذا التوقيت من كل عام مع انتشار ظاهرة حرق قش الأرز.

في المقابل كان الحفل عامراً بمثلث البهجة، وضلعه الأول هو حضور والدتها بالصف الأول للجمهور، والثاني حضور النجوم الثلاثة منى زكي وأحمد حلمي والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والثالث موافقة دار الأوبرا المصرية على تنظيم حفل آخر لأنغام في الثاني من يناير المقبل، لمصالحة جمهورها بعد نفاد التذاكر بأقل من ساعتين.

الجيوب الأنفية تهدد أنغام بالاعتزال فهل يتدخل وزير البيئة المصري؟