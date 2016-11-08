سوزان نجم الدين تستلم منصب سفيرة

ضمن مهرجان الحياة بدورته الـ17 تم منح الفنانة سوزان نجم الدين لقب «سفيرة الدراما العربية» لهذا العام، وذلك بقرارٍ من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور الذي استمر مائة يوم ليستقر علي اختيارها كسفيره للدراما العربية، وقد اعتبر القائمون على التكريم أن تنوع أدوارها وتميزها على الشاشة هو تحد كبير نجحت فيه سوزان بامتياز، وتغلبت على الأنماط التقليدية وقدمت أدواراً اجتماعية وتاريخية تشهد بموهبتها الراقية والمتميزة التي راهنت بها على مر مسيرتها الفنية، وقد تسلمت سوزان نجم الدين أوسكار المهرجان ودرع اللقب الممنوح من قبل المهرجان من الممثلة المصرية رجاء الجداوي، ومن رئيسة المهرجان د. صافي يونس، ثم أهدت نجم الدين هذا الأوسكار واللقب إلى حلمها العربي الدائم في تحقيق الوحدة العربية التي نتوق إليها جميعًا.