بالصور .. محمد بن راشد يقوم بجولة ميدانية في مدينة حتا

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته لمدينة حتا صباح اليوم بجولة ميدانية شملت عددا من المواقع التي أمر سموه بتطويرها وتنميتها ضمن خطة التنمية المعدة من قبل عدد من دوائر حكومة دبي المعنية بإنماء مدينة حتا وتوفير مقومات العيش الكريم والحياة الحضارية لمواطني هذه المنطقة التي تنتشر فيها الأفلاج والسدود المائية واشجار النخيل والاراضي الزراعية.

وقد استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته التي رافقه فيها ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .. في مسجد الشريعة حيث تفقد الأفلاج ومزارع النخيل في هذه المنطقة التاريخية والتي تضم مسجدا قديما بني من حجر حتا الطبيعي منذ عشرات السنوات وما زال قائما يستقبل المصلين من أبناء المنطقة بعد ترميمه وتجهيزه من قبل دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي.

وقد اطلع سموه على تصاميم وخرائط أعدتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لتطوير منطقة الشريعة وتحويلها الى موقع سياحي تراثي من خلال تنفيذ مشروع بناء فندق واستراحة على الطراز المحلي ومتحف لحفظ وحماية المخطوطات و الوثائق والأيقونات التاريخية التي تعكس التاريخ العريق لهذه المنطقة الزراعية.

ويضم المشروع الذي عرضه أمام سموه هلال سعيد المري مدير عام الدائرة ومساعدوه استراحات للاسترخاء والاستجمام ومحلات تجارية للصناعات الوطنية والمشغولات اليدوية وتنظيم فعاليات سياحية للمغامرات الجبلية والتسلق على الجبال وركوب الدراجات الهوائية.

ثم شملت جولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه منطقة السد المائي واستمع من سعيد محمد الطاير عضو مجلس الادارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الى طبيعة ومكونات وأهداف المشروع الفريد من نوعه في المنطقة والذي سيقام في موقع السد والمتمثل في بناء محطة لتوليد الكهرباء في الطاقة المائية المخزنة في السد والمنطقة الجبلية الشاهقة التي تحتضن سد الحتاوي بحيث من المتوقع ان تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة الى نحو 250 ميجاوات .

واوضح ان المحطة الواعدة ستعمل من خلال خزانين وهما الخزان السفلي الحالي والذي تبلغ سعته التخزينية قرابة 1716 مليون جالون من المياه والخزان الثاني العلوي الذي سيكون على شكل بحيرة سيبنى على ارتفاع 700 متر وسوف يتم تركيب توربينات مائية تشغل بالطاقة الشمسية لضخ المياه من الخزان السفلي الى الخزان العلوي الذي يرتفع عن الخزان الاول بنحو 300 متر، مؤكدا المهندس الطاير ان كفاءة المحطة تصل الى 90% "تسعين بالمئة" مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال تسعين ثانية فقط .

ثم اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في موقع السد على خرائط وتصاميم هندسية أعدتها بلدية دبي لتنفيذ مشاريع حضارية وتطويرية وتنموية في مدينة حتا التي تبعد عن دبي ما يزيد على مئة كيلو متر.

واستمع سموه من المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ومساعديه الى شرح توضيحي حول المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والمزمع تنفيذها في المستقبل القريب والتي تتضمن مشروع أوكسجين لزراعة 100 ألف شجرة نخيل وغيرها موزعة في أراضي وشوارع حتا وإنشاء مركز الدعم الزراعي لمساعدة المزارعين وإرشادهم الى الطرق الحديثة والسليمة للزراعة ثم مشروع الحديقة العامة الجاري العمل فيها لتستقبل مع نهاية عام 2017 نحو 100 ألف زائر وتتكون من ممشى وعشرين استراحة "مطاعم ومقاه" وشلالات مياه وأحواض وغيرها من المرافق الخدمية والترفيهية للصغار والكبار.

وتضم مشاريع البلدية كذلك بناء سوق ونزل حتا التراثي يضم ثلاثين غرفة بالإضافة الى بناء أربعين محلا تجاريا للمواطنين لمساعدتهم في تحسين مستواهم المعيشي وهناك ايضا مشروع "حتا هايكنج" وطوله 20 كيلو مترا وهو خاص بالتسلق على الجبال ثم احواض سباحة عامة مبنية من حجر حتا الطبيعي وتنفيذ مشروع بناء مؤلف من 130 شقة سكنية للموظفين الحكوميين من غير المواطنين وتأجيرهم هذه الشقق بأسعار تتناسب ورواتبهم.

وبلغ حجم هذه المشاريع المالية حسب مدير عام بلدية دبي ما يزيد على 150 مليون درهم وستصل الى التمام والإنجاز مع نهاية عام 2018 بإذن الله .

ثم انتقل موكب سموه الى موقع بناء مساكن جديدة للشباب من مواطني حتا تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإسكان واستمع سموه ومرافقوه الى شرح قدمه سامي عبدالله قرقاش مدير عام المؤسسة حول البنية التحتية للمشروع الحضاري وتكلفته ومكوناته والذي سيتم تسليمه بعد إنجازه في نهاية عام 2018.

رافق سموه في الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والمرافقين.