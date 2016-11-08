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نشرة «ONA» ا ضم CBC والنهار ..عمر طاهر على “ON sport” ..مرتضى منصور ضيف “90 دقيقة”

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إ نجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تنضم قناتا اكسترا والنهار اليوم فى بث مشترك لتغطية الإنتخابات الأمريكية وانتخاب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة حيث يبدأ البث فى تمام السادسة من مساء غد الثلاثاء وعلى مدار الساعة حتى إعلان إسم الرئيس الأمريكي الجديد.. للمزيد
سي بي سي والنهار

سي بي سي والنهار

في إطار تغطيتها المكثفة للانتخابات الأمريكية والتي انطلقت منذ فبراير الماضي، توفر سكاي نيوز عربية لمشاهديها والمهتمين بالشأن الأمريكي تغطية أكثر توسعًا وعمقًا يوم الغد الثلاثاء الـ8 من نوفمبر والذي سيشهد اللحظة الحاسمة في السباق الرئاسي للبيت الأبيض .. للمزيد 
سكاي نيوز

سكاي نيوز

قال الدكتور محمد خضر، رئيس قناة دريم، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن قناة “نيو دريم” المنشور عنها في المواقع لاتمت بصلة لشبكة قنوات دريم متهمًا إياها بأنها انتحلت اسم ولوجو القناة .. للمزيد 
الدكتور محمد خضر، رئيس قناة دريم (أرشيفية)

الدكتور محمد خضر، رئيس قناة دريم (أرشيفية)

يحل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يوم الخميس القادم، ضيفًا على برنامج “90 دقيقة آخر الأسبوع” الذي يقدمه الإعلامي والفنان تامر عبدالمنعم على قناة المحور الفضائية .. للمزيد 
الإعلامي والفنان تامر عبدالمنعم

الإعلامي والفنان تامر عبدالمنعم

أعلنت الإذاعية غدير حسان – من خلال برنامجها راديو سكوب، المذاع على الراديو 9090 – تعاقد الفنانة رنا سماحة، على بطولة مسلسل بعنوان “النص التاني”.. للمزيد 
رنا سماحة

رنا سماحة

ينطلق اليوم برنامج حلم كل ليلة ، فى تمام الثامنة مساءً ، على شاشة أون سبورت ، ضمن التغطية المتميزة للاستعدادات لمباراة وغانا ، ويقدم حلقة اليوم الكاتب والشاعر عمر طاهر، ويحاور خلالها شعراء وأدباء ومثقفون .. للمزيد 

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أونا

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