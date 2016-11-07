بحثوا عن الصراط المستقيم فوجدوه فى الدين..تعرف على مشاهير ونجوم أعلنوا إسلامهم

كتب: محمد جمال

عندما يبحث غير المسلمين عن الإسلام يجدوا أنفسهم أمام خيار واحد وهو التعمق في دراسة كل ما يتعلق بالإسلام لتذوق المعاني الحقيقية للإسلام والتعرف على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذى يخطف قلوبهم إلى عالم آخر من الراحة النفسية، وهو ما وجده مشاهير العالم فى الدين الأسلامى، الذى كان الملجأ والفرار لهم من المشاكل الحيتاية والذى وجدوا به من الأستقرار والراحة والشعور بالطمأنينة مالم يجدوه بمعتقداتهم، فهو ما دفعهم إلى اعتناق الأسلام بعد القراءة والمعرفة بأنه الدين الذى ارتضاه رب العالمين.

«محمد على»

ملاكم أمريكى ولد باأسم كاسيوس مارسيلوس كلاى جونيور، ولد فى 17 يناير سنة 1942 فى مدينة لويفيل بولاية كنتاكى، وتوفى فى 3 يونيو 2016 عن عمر ناهز 74 عامًا بعد معاناه مع المرض، واعتنق محمد على الأسلام فى 1964 وكانت تللك الفترة هى قمة شهرتة وانتصارته، كما فاز فى ذلك العام لأول مرة ببطولة العالم، وقام بتغير اسمة إلى «محمد على»، مع حذف «كلاى»، كما عبر أكثر من مرة طوال حياتة عن أن أسعد لحظات حياتة.

«مدى عشق محمد على للدين ورغبتة فى اكتشاف الأسلام»

فقد تحدث محمد على عن أسلامة فى كتاب «عظماء ومفكرون يعتنقون الإسلام» للأستاذ محمد طماشي الذي التقاه وتحدث معه، فقال “إن ذلك كان في عام 1964 في ولاية فلوريدا الأميركية وكانت المرة الأولى التي أسمع فيها أن الله واحد فهزني ذلك وأن النبي محمد هو آخر الأنبياء وأن عيسى عليه السلام هو نبي من أنبياء الله والقرآن هو الوحي الكامل الذي حافظ على ذاته، كل ذلك كان جديداً بالنسبة لي وقد ترك أثراً رائعًا.

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«نيكولا أنيلكا»

نيكولا سباستين أنيلكا والذى ولد فى عام 1979 في لوشزنه بفرنسا وبعد اعتناقه الإسلام أصبح اسمه عبد السلام بلال ،

«قصة أسلام أشهر لاعبى كرة القدم»

أراد أنيلكا أن يتعرف أكثر على تفسير القرآن الكريم حيث طلب من أحد مشايخ المسجد أن يفسر له القرآن الكريم ليتعرف على الدين بعمق، وحدث ذلك خلال وجوده فى تركيا فبدأ الشيخ الجليل بتفسير سورة يوسف وهي من أجمل قصص القرآن الكريم فزاد قلب أنيلكا تعلقا بالإسلام، فأراد أنيلكا أن يتعرف أكثر عن القرآن والإسلام وبالفعل استمر حوالي ثلاثة شهور يدرس القرآن مع هذا الشيخ ليتعرف أكثر عن الإسلام وكانت المفاجأة بطلب أنيلكا من الشيخ كيفية الدخول في الإسلام حتى علم أن النطق بالشهادتين هي الطريقة في الدخول إلى الإسلام وبالفعل نطق نيكولا الشهادتين وأصبح مسلما مؤمنا بدينه.

«يوسف إسلام»

كاتب ومغني بريطاني، ولد في لندن من أم سويدية وأب من أصل يونانى، وبالرغم من أن والده يونانى أرثوذكسي يونانى ووالدته معمدانية، اعتنق الإسلام وغير اسمه من كات ستيفنز إلى يوسف إسلام، وعندها أصبح منشدًا.

وفي ظل بحثه الدائم و المطلق عن الحق، مرّ بتجارب عدة أشرف فيها على الموت المحقق ورآه رأي العين، وكانت تلك المواقف من أسباب توجهه للبحث عن طريق الله، فقدر الله أن يهديه إلى الإسلام.

بدأت حياته الفنية بعد دراسته للفن في سن 18 عامًا، ولكنه إضطر إلى التوقف عن الغناء بسبب مرضه بالسل الذي كاد يودي بحياته وهو في سن الـ 19 عاما، وبعد رحلة المرض تلك حقق نجاحات رائعة حيث حققت أغانيه “عالم متوحش” ،” طلع الصباح” و “فاذر آند سن” شهرة عالمية، وفاز في السبعينات كأفضل كاتب أغاني في بريطانيا.

«جيرمين جاكسون»

ولد المغنى الأمريكى الأصل وعازف الجيتار الشهير فى 11 ديسمبر سنة 1964، وهو عضو أساسى فى فرقة مايكل جاكسون.

وأعتنق الأسلام فى عام 1980 ، فقد نشأ جيرمين جاكسون فى وسط جو غنائى صاخب، فهو شقيق المغنى العالمى المعروف مايكل جاكسون.

وعن قصة أسلامة قال جيرمين، كنت فى زيارة للبحرين وقد سألنى بعد الأطفال عن دينى فقلت لهم المسيحية، وبالطبع سألتهم عن دينهم، فقالوا لى فى صوت واحد الأسلام، وكل فرد منهم حدثنى عن الدين بطريقتة، فتشوقت لمعرفة الدين الأسلامى بشكل أوسع، فبعد عودتى شعرتى بأننى سوف أكون مسلمًا، وسافرت بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية لآتعرف على الأسلام بطريقة أوسع وأعلنت أسلامى هناك، كما يقول جيرمين، إنه عادة لايقرأ القران الكريم، على الرغم من وجود عدد كبير من الكتب الأسلامية لدية، ولكن لدية قناعة أن هذة الكتب تصدر عن القرآن لذلك يحرص على الاحتفاظ بها.

«مايك تايسون»

ولد مايك تايسون فى 30 يونيو سنة 1966 لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو فى عمر 20 عامًا،

> وقد وصف مايك تايسون فى أوخر الثمانينيات بأنه الرجل الأسوء على وجه الأرض، بسبب سلوكة التهديدى وقوته المدمرة، وبأت شخصية مايك بالأنهيار بعد وفاة معلمه، فأتجه إلى المخدرات ومغازلة الفتيات والزواج الفاشل مما أدى إلى الخسارة فى الحلبة والانهيار السريع.

اتُهم مايك بعد ذلك باغتصاب ديزيريه واشنطن البالغة من العمر 18 عاماً وأودع السجن، وعندما دخل السجن لتنفيذ الحكم تعرف على مجموعة من المسلمين الذين علموه الإسلام وتعاليمه وأخلاقياته وآدابه وأحب تايسون الدين الإسلامي وقرر أنه عندما يخرج سيعلن إسلامه

هذا ما حدث بعدما اكتشف أن القضية التي اتُهم بها هي مجرد تلفيق تهمة، وبالفعل أعلن تايسون فور خروجه اعتناقه الإسلام، وسمي نفسه عمر عبد العزيز ثم بعد ذلك تم تغييره لمالك تايسون.

«ديف شبيل»

شبيل ولد في واشنطن ووالده ويليام ديفيد شابل كان استاذًا، وأمه ايفون استاذة في جامعتي هاورد و ماريلاند وفى 1991م تخرج من مدرسة ديوك إلينجتن بواشنطن للفنون وتخصص في فنون المسرح. بعد ذلك أصبح نجمًا مشهورًا.

وكانت بدايتة مع أعتناق الأسلام في 1998م، وقال في مقابلة مع اوبرا وينفري، انه ترك برنامج شابل بسبب الضغوط الكبيرة عليه فيما يتعلق بمحتوى البرنامج والبيئة غير الملائمة وقال انه قد يسافر إلى افريقيا،

ولايحب شبيل الحديث عن دينه كثيرًاعن، وقال فى ذلك لمجلة التايم عام 2005: “لا أتحدث عن ديني بشكل علني لأني لا أريد أن يقرن الناس أخطائي بهذا الشيء الجميل”.

«سنوب دوغ»

ولد سنوب عام 1971 وكان عاشق وتاجر مخدرات في مرحلة مراهقته في الاعدادية وما زال لوقتنا هذا و هو ما جعل الشرطة يلقون القبض علية مرات، ويعود فضل شهرته للمنتج والمغني المشهور دكتور دري

وقد أعلن الأمريكي جورج جرين أحد مشاهير غناء الراب الأمريكيين، اعتناقه الإسلام بعد تأثره بسلوك المسلمين والتزامهم بشعائر دينهم و قد انضم إلى أمة الإسلام عام 2009، على الرغم من انه يفعل كل المحرمات وما يحرمه الدين الأسلامى.

كما يعتبر أسلام سنوب، بالطبيعى وليس عن اقتناع، لانه عُرف بعد ذلك انه يعتنق كل فترة دين، وانه كثير التنقل فى الدين غير ملتزم بمنهج معين

«ألين بورستين»

الممثلة الأميركية ألين بورستين، ولدت فى 1932 فى الولايات المتحدة الأمريكية، والحائزة على جائزة إيمي، والتى كانت بداية شهرتها في فيلم «ذا إكسورسيست» The Exorcist تتبع المذهب الصوفي. ووفقاً لها فهي تؤمن بما جاء في عدد كبير من الأديان، لكنها وجدت نفسها وراحتها النفسية في الصوفية.

«كريم عبد الجبار»

اسمه الأصلي فرديناند لويس أركندور، ولد فى 1947 بدينة نيو يورك، و كان كريم من أسهر لابعى كرة السلة المحترفين، يعد أحد أبرز أبطال اللعبة في التاريخ،

وتعتبر قصة اسلام «كريم» من أشهر القصص فكان دخولة الأسلام عن طريق حماس عبد الخليص، الذي كان له نشاط دعوي للإسلام، وهو الذي سماه عبد الكريم، ثم تغير الاسم إلى كريم عبد الجبار. بعدها، بدأ في تعلم العربية وسافر إلى العديد من الدول العربية، منها ليبيا والسعودية ؛ ليتقن اللغة العربية ويتعلم الإسلام في أرضه.

«بوستا رايمز»

مغني راب وممثل كوميدي اسمه الحقيقي تريفور جيمس سميث، ولد عام 1972 في بروكلين في نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية، لقب ببستا رايمز كاسم مستعار من نجم فريق مينيسوتا فايكنجز لكرة القدم الأمريكية جورج بستا رايمز.

اشتهر بطريقته الفريدة في غناء الراب وبميله إلى الكوميديا أحيانا في كلمات أغانيه وأغانيه المصورة، ازدادت أرباح اسطوانات رايمز بعدما انضم لتسجيلات الأفتر ماث التي يملكها دكتور دري، ويعتبر باستا رايمز من أقدم فناني الراب في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرف أنه من أبرز مغنيي الراب في الجهة الشرقية لأمريكا.

وبعد أن كان مسيحيًا، أثار جدلًا في مقطع فيديو تحدث فيه عن حبه لدين الإسلام وأنه يعيش أيام حياته كـمسلم.