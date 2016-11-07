اتفاق أمريكى تركى طويل الأمد حول الوضع فى الرقة السورية بعد داعش

وضعت الولايات المتحدة وتركيا خطة مشتركة طويلة الأمد للتعامل مع الوضع فى مدينة الرقة السورية بعد استعادتها من تنظيم داعش الارهابى ، وذلك غداة انطلاق عملية تشنها قوات (سوريا الديموقراطية) بدعم من التحالف الدولى للسيطرة على المدينة.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن القادة العسكريين الأمريكيين ونظراءهم الأتراك بحثوا فى إطار عمليات التحالف الدولى ضد داعش ، تفاصيل خطة لاستعادة المدينة والاحتفاظ بها وتسيير شئونها.

وجرى الاتفاق بين الجانبين خلال زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد إلى أنقرة أمس واجتماعه مع نظيره التركى خلوصى آكار ومسؤولين آخرين.

وأشار دنفورد ، فى تصريحات نقلها موقع وزارة الدفاع الأمريكية ، إلى أن العمليات العسكرية على ما يسمى عاصمة داعش بدأت بالفعل ، حتى فى ظل استمرار العمليات للقضاء على التنظيم فى مدينة الموصل العراقية.

وكانت تركيا قد حضت الولايات المتحدة فى وقت سابق اليوم على ضمان أن الهجوم الجارى فى الرقة لا يؤدى إلى تغيير ديموجرافى فى المدينة التى تقطنها غالبية سنية عربية.

وتبدى تركيا قلقا من تصاعد نفوذ قوات (سوريا الديموقراطية) التى تضم وحدات حماية الشعب الكردية ، والتى تقول إنها مقربة من حزب العمال الكردستانى الذى يخوض نزاعا مسلحا ضد أنقرة منذ 1984

أ.ش.أ