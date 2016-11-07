مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين فى قتال بمدينة «جالكعيو» الصومالية

قال مسؤولان من طرفى القتال اليوم الاثنين، إن المعارك بين قوات بلاد بنط وقوات منطقة جالمودوج فى مدينة جالكعيو بوسط الصومال أسفرت عن سقوط 29 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 50.

وبحسب “”، اندلعت أحدث موجة اشتباكات فى جالكعيو وهى مدينة مقسمة بين منطقتى جالمودوج وبلاد بنط المتمتعتين بشبه حكم ذاتى أمس الأحد، بعد خلاف على خطط بناء.

وأمس الأحد قال مسؤولون عسكريون من الطرفين، إن وقفا لإطلاق النار بدأ قبل أسبوع بين قوات المنطقتين انهار مع تجدد القتال.

وقال الكولونيل محمد آدن الضابط بجيش منطقة بلاد بنط إن 16 جنديا يخدمون فى القوات المسلحة بالمنطقة قتلوا وأصيب 30 منذ تجدد القتال أمس الأحد.

وقال حرسى يوسف بارى رئيس بلدية جالكعيو الجنوبية إن 13 جنديا من منطقة جالمودوج قتلوا كما أصيب 20.

وقدر أطباء فى مستشفيات فى جالكعيو الجنوبية والشمالية -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام منهم- العدد الإجمالى للقتلى عند 50 على الأقل.

ويقدم الطرفان المتقاتلان الدعم السياسى لحكومة الصومال المدعومة من الأمم المتحدة فى العاصمة مقديشو. لكن الاشتباكات فيما بينهما تلقى الضوء على ضعف قبضة الحكومة على المناطق الصومالية القوية.

ومن المقرر أن تجرى الحكومة انتخابات برلمانية تأجلت مرتين بحلول نهاية 2016 لكن التهديد الذى تشكله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد يعنى أن 14 ألف شخص فقط يمثلون مناطق البلاد سيكون لهم حق التصويت.

وتمزق الصراعات الصومال منذ سقوط حكم الدكتاتور محمد سياد برى فى أوائل تسعينات القرن الماضى وكانت حركة الشباب من أبرز أسباب الاضطرابات على مدى عشرين عاما مضت.