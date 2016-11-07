أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين فى قتال بمدينة «جالكعيو» الصومالية

Google+ Print
مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين فى قتال بمدينة «جالكعيو» الصومالية مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين فى قتال بمدينة «جالكعيو» الصومالية

أحداث الصومال – أرشيفية

قال مسؤولان من طرفى القتال اليوم الاثنين، إن المعارك بين قوات بلاد بنط وقوات منطقة جالمودوج فى مدينة جالكعيو بوسط الصومال أسفرت عن سقوط 29 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 50.

وبحسب “”، اندلعت أحدث موجة اشتباكات فى جالكعيو وهى مدينة مقسمة بين منطقتى جالمودوج وبلاد بنط المتمتعتين بشبه حكم ذاتى أمس الأحد، بعد خلاف على خطط بناء.

وأمس الأحد قال مسؤولون عسكريون من الطرفين، إن وقفا لإطلاق النار بدأ قبل أسبوع بين قوات المنطقتين انهار مع تجدد القتال.

وقال الكولونيل محمد آدن الضابط بجيش منطقة بلاد بنط إن 16 جنديا يخدمون فى القوات المسلحة بالمنطقة قتلوا وأصيب 30 منذ تجدد القتال أمس الأحد.

وقال حرسى يوسف بارى رئيس بلدية جالكعيو الجنوبية إن 13 جنديا من منطقة جالمودوج قتلوا كما أصيب 20.

وقدر أطباء فى مستشفيات فى جالكعيو الجنوبية والشمالية -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام منهم- العدد الإجمالى للقتلى عند 50 على الأقل.

ويقدم الطرفان المتقاتلان الدعم السياسى لحكومة الصومال المدعومة من الأمم المتحدة فى العاصمة مقديشو. لكن الاشتباكات فيما بينهما تلقى الضوء على ضعف قبضة على المناطق الصومالية القوية.

ومن المقرر أن تجرى الحكومة انتخابات برلمانية تأجلت مرتين بحلول نهاية 2016 لكن التهديد الذى تشكله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد يعنى أن 14 ألف شخص فقط يمثلون مناطق البلاد سيكون لهم حق التصويت.

وتمزق الصراعات الصومال منذ سقوط حكم الدكتاتور محمد سياد برى فى أوائل تسعينات القرن الماضى وكانت حركة الشباب من أبرز أسباب الاضطرابات على مدى عشرين عاما مضت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل