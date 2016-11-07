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وصول «تريزيجيه» إلى برج العرب للانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لغانا

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وصول «تريزيجيه» إلى برج العرب للانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لغانا وصول «تريزيجيه» إلى برج العرب للانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لغانا

محمود حسن تريزيجيه

وصل محمود حسن تريزيجيه لاعب موسكرون البلجيكي، إلى برج العرب بالإسكندرية، للانضمام لمعسكر الوطني، استعدادًا لمباراة غانا المرتقبة يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ومن المقرر أن يخوض تريزيجيه مرانه الأول مع الفراعنة غدًا الثلاثاء.

وتألق تريزيجيه مع فريقه موسكرون البلجيكي في المباريات الأخيرة وأحرز هدف أمس الأحد مع فريقه في مرمى ستاندر دي ليج.

يذكر أن عمر جابر لاعب بازل السويسري وصل اليوم وشارك فى المران، فيما فضل الجهاز الفني إراحة أحمد المحمدي.

يذكر أن منتخب قد حقق فوز في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم أمام الكونغو بهدفين مقابل هدف.

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أونا

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