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عضو المجلس الفلسطيني : جلسة «الحوار الوطني» ناقشت دور مصر في فتح المعابر

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عضو المجلس الفلسطيني : جلسة «الحوار الوطني» ناقشت دور مصر في فتح المعابر عضو المجلس الفلسطيني : جلسة «الحوار الوطني» ناقشت دور مصر في فتح المعابر

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، أشرف جمعة

قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، أشرف جمعة، إنّ جلسة الحوار الوطني الفلسطيني التي جرت برعاية مركز دراسات الشرق الأوسط، تناولت مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، ودور فى فتح المعابر.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن التفاعل كان إيجابيًا في جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بين شرائحِ المجتمعين المصري والفلسطيني، الذي ترك أثرًا إيجابيًا فى نفوس الجميع، سواء في الداخل الفلسطيني لاسيما غزة، إذ جرت مناقشات اقتصادية ومجتمعية علي كافة الأصعدة.

وأوضح جمعة أن هذه الجلسات بمثابة رد علي ما يتردد بوجود مُؤامرات أو ماشابه، مؤكدًا أن الشعبين الفلسطيني والمصري واحدٌ، لافتًا إلى أن ورش العمل بهذا الحوار ناقشت مسألة فتح معبر رفح، والعمل علي إنهاء الحصار، موضحًا أن مصر أكدت بذل قصارى جهدها بشأن هذا الأمر، لاسيما فيما يتعلق بأزمة الطلاب فى المدارس والجامعات من أجل اللحاق بالعام الدراسي الجديد.

ولفت جمعة إلى أن الجميع فى فلسطين يُدرك أهمية الأمن القومي المصري، موضحًا أن فتح المعبر بشكل دائم قضية سياسية من الدرجة الأولي، ومرتبطة بالسلطات المصرية، والسلطة الفلسطينية.

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أونا

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