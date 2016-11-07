أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أردوغان : بدأنا التحضيرات لبناء محطة نووية ثالثة

Google+ Print
أردوغان : بدأنا التحضيرات لبناء محطة نووية ثالثة أردوغان : بدأنا التحضيرات لبناء محطة نووية ثالثة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده بدأت التحضيرات الأولية لبناء محطة نووية ثالثة لتوليد الكهرباء.

وقال أردوغان ، فى تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركيا للأنباء، “إننا نخطط لأن تدخل محطة أق قويو النووية في ولاية مرسين الخدمة بحلول عام 2023، ويتواصل العمل بخصوص محطة سينوب النووية، كما بدأنا التحضيرات الأولية من أجل المحطة النووية الثالثة”.

وأضاف”إننا نحاول بناء نظام مبنى على نقل التقنية فى محطات الطاقة النووية ، ببساطة لقد أحدثنا ثورة في محطات الطاقة الكهرومائية”.

يذكر أن محطة “أق قويو” النووية هي أول محطة نووية بدأت تركيا إنشاءها فى ولاية مرسين على البحر المتوسط، وتبلغ تكلفتها 22 مليار دولار وتقوم شركة “روس آتوم” الروسية للطاقة النووية ببنائها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا