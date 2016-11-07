أردوغان : بدأنا التحضيرات لبناء محطة نووية ثالثة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده بدأت التحضيرات الأولية لبناء محطة نووية ثالثة لتوليد الكهرباء.

وقال أردوغان ، فى تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركيا للأنباء، “إننا نخطط لأن تدخل محطة أق قويو النووية في ولاية مرسين الخدمة بحلول عام 2023، ويتواصل العمل بخصوص محطة سينوب النووية، كما بدأنا التحضيرات الأولية من أجل المحطة النووية الثالثة”.

وأضاف”إننا نحاول بناء نظام مبنى على نقل التقنية فى محطات الطاقة النووية ، ببساطة لقد أحدثنا ثورة في محطات الطاقة الكهرومائية”.

يذكر أن محطة “أق قويو” النووية هي أول محطة نووية بدأت تركيا إنشاءها فى ولاية مرسين على البحر المتوسط، وتبلغ تكلفتها 22 مليار دولار وتقوم شركة “روس آتوم” الروسية للطاقة النووية ببنائها.

أ ش أ