الرئيس التركى: بدأنا التحضيرات لبناء محطة نووية ثالثة

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده بدأت التحضيرات الأولية لبناء محطة نووية ثالثة لتوليد الكهرباء.

وقال أردوغان ، فى تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركيا للأنباء ، ” إننا نخطط لأن تدخل محطة أق قويو النووية فى ولاية مرسين الخدمة بحلول عام 2023 ، ويتواصل العمل بخصوص محطة سينوب النووية ، كما بدأنا التحضيرات الأولية من أجل المحطة النووية الثالثة”.

وأضاف”إننا نحاول بناء نظام مبنى على نقل التقنية فى محطات الطاقة النووية ، ببساطة لقد أحدثنا ثورة فى محطات الطاقة الكهرومائية”.

يذكر أن محطة (أق قويو) النووية هى أول محطة نووية بدأت تركيا إنشاءها فى ولاية مرسين على البحر المتوسط ، وتبلغ تكلفتها 22 مليار دولار وتقوم شركة (روس آتوم) الروسية للطاقة النووية ببنائها.

أ.ش.أ