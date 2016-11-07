طيران التحالف يقتل 83 داعشيًا ويدمر7 سيارات للتنظيم بمعركة تحرير الموصل

قصف طيران التحالف الدولي، اليوم الاثنين، مواقع تنظيم “داعش” الإرهابى فى قواطع العمليات، مما أسفر عن مقتل 83 إرهابيا وتدمير ثلاث سيارات مفخخة.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن عمليات الإسناد الجوى من طيران التحالف للقوات المسلحة التى تقاتل “داعش” فى مختلف محاور عمليات “قادمون يا نينوى” أدت أيضا إلى تدمير نفقين، وأربع سيارات يستقلها الإرهابيون، ومقرين للقيادة والسيطرة، وثلاث مدافع.

وقال قائد القوات البرية الفريق الركن رياض جلال توفيق – خلال مؤتمر صحفى بمقر القوات البرية الجوال – إنه تم اختراق خطوط العدو الدفاعية باتجاه “تلكيف” و”ساوة” و”البعويزة” والشلالات بالمحور الشمالى لتحرير الموصل، بالرغم من المعوقات التى وضعها “داعش” وطبيعة أرض المعركة، وتمكنت من خلالها تحرير وتطهير عدد من القرى بعد نجاح القوات العراقية بالالتفاف من الجناح الأيمن لتلكيف، وصولاً إلى مناطق “مول دجلة” والألعاب والسماقية والسيطرة عليها والتقدم باتجاه حى الانتصار بمدينة الموصل.

وأضاف “دخلت القوات مدينة الموصل ودمرت آليات وسيارات مفخخة ومصفحة لداعش وكبدت التنظيم خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات، ودمرت مستودعات الأسلحة وعددا من الأنفاق التى كانت تُستخدم للاختفاء والتنقل لعناصر التنظيم”، مشيرا إلى أنه تم الاهتمام بالمدنيين المتواجدين فى القرى المحررة وتوفير المستلزمات الضرورية لهم دون إيقاع أية خسائر بينهم.

على صعيد متصل، استقبلت قوات فرقة المشاة 15 بالجيش وقيادة عمليات تحرير نينوى آلاف المدنيين النازحين من ناحية “حمام العليل” الذين اتخذهم “داعش” دروعا بشرية قبل تحرير الناحية، وقدمت لهم الخدمات الإنسانية والطبية والمؤن ونقلتهم بسياراتها إلى مناطق سكناهم.

أ.ش.أ