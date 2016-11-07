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4 أعشاب لعلاج القولون العصبى والقضاء على مشاكل الهضم

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4 أعشاب لعلاج القولون العصبى والقضاء على مشاكل الهضم 4 أعشاب لعلاج القولون العصبى والقضاء على مشاكل الهضم

>كتبت رانيا سعد الدين

يعتبر القولون العصبى من المتلازمات التى تصيب الإنسان وتؤثر بشكل كبير على صحته الجسدية والنفسية، ما يؤثر بشكل كبير على الهضم والتمثيل الغذائى الذى يتسبب فى زيادة الوزن، وكسل وخمول فى الحركة، وتراكم على الكبد.

 

ويقدم موقع "realsimple" 4 أنواع أعشاب طبيعية قادرة على القضاء على متلازمة القولون:

 

1- البرسيم :

وعلى الرغم من أنه يعتبر علف للماشية إلا أن كثير من الأبحاث اكتشفت أنه غنى بالمعادن والمواد المغذية المفيدة لسلامة الجهاز الهضمى، وتقى من بعض الأورام السرطانية، كما أنه يخفف من الإمساك والشعور بالامتلاء.

 

 

2- الينسون:

يساعد على طرد الغازات، ويعزز الهضم، ويخفف من الشعور بالغثيان وآلام البطن، كما أنه قادر على جعل الجهاز الهضمى يعمل بكفاءة كبيرة ويقلل من إضرابات القولون.

 

3- الأرقطيون:

من الأعشاب الهندية المتوفرة فى أغلب محلات العطارة يساعد على تخليص الجسم من الوزن الزائد، فهو قادر على طرد والسموم، يخفف من تهيج الجلد، ويساعد على علاج الالتهابات خاصة فى المعدة.

 

4- بذور الكراوية

من الأعشاب التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى، تطرد الغازات، وتقلل من الغثيان، وتعمل على تحسين الشهية، كما تساعد على طرد البلغم وعلاج نزلات البرد.


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