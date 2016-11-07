رئيس جامعة بنها: إنهاء مشكلة خريجات مدرسة التمريض وقبولهم بالمعهد الفنى

أعلن الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها أنه تم حل مشكلة خريجات الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية هاتفيا مع الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات وتمت الموافقة على قبول الطالبات. وأشار القاضى الى انه قد تم ارسال خطاب الى المجلس الأعلى للجامعات بدراسة حالات الطالبات اللاتى لم ينطبق عليهن شروط القبول بالمعهد الفنى للتمريض ببنها مشيرا الى ان الجامعة ليس لديها مانع من قبولهن مع إستيفائهن الشروط المطلوبة والحد الأدنى للقبول طبقا لمكتب التنسيق فى هذا الشأن.

وكان العشرات من خريجات مدرسة التمريض بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية نظام 3 سنوات، قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام البوابة الرئيسية للجامعة بسبب الغاء التكليف وطالبن بإعادته وتعيينهن كمساعدات ممرضات، كما احتججن لعدم إعطائهن فرصة القبول بمعهد التمريض.

واشتكت الطالبات من عدم إلحاقهن بمعهد التمريض رغم أحقيتهن، ووعود المسؤولين لهن، حيث لم يتم قبول أى طالبة بالمعهد غير 20 فقط من أصل 150 طالبة مع حصولهن على أكثر من 86% وقالت بعضهن، أنه يتم قبول طالبات الثانوية العامة بمجموع 60% فقط.