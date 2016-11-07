كلينتون: أريد لم شمل البلاد ..وأن أكون رئيسة للجميع

تعهدت المرشحة الديموقراطية للسباق الرئاسي الاميركي هيلاري كلينتون، اليوم الاثنين، أن تكون “رئيسة للجميع” للذين صوتوا لها او ضدها وذلك عشية الانتخابات التي احدثت انقساما في البلاد واثارت استغرابًا في العالم بسبب حدة الحملة وتجاوزاتها.

وقالت كلينتون “المهمة أمامي هي لم شمل البلاد” متهمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأنه عمق عبر خطابه الانقسامات في صفوف الأميركيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت “لدي عمل يقوم على لم شمل البلاد، وأريد فعلًا أن أكون رئيسة للجميع، للأشخاص الذين صوتوا لي والأشخاص الذين صوتوا ضدي”.

وينظم المرشحان في اليوم الأخير من حملتها الانتخابية التاريخية تجمعات في عدد من الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تقرر هوية الرئيس المقبل.

وبحسب آخر معدل لاستطلاعات الرأي أعلنه معهد “ريل كلير بوليتيكس” فإن كلينتون تتقدم بفارق 2.2% على خصمها.