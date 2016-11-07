"الأدوية" الحيوية المهددة ب"الاختفاء" بعد تعويم الجنيه ...

سمر العشري

تعالت أصوات القائمين على صناعة الدواء في الآونة الأخيرة بضرورة تحرير سعر الدواء، وإلغاء التسعيرة الجبرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ونتيجة اعتماد 95% من صناعة الدواء في مصر على الاستيراد والدولار .

تنشر قائمة بأهم الأدوية التي يتناولها المرضى المصريون والمهددة بالاختفاء من السوق بعد تعويم الجنيه؛ نتيجة ما تدعيه شركات الدواء بالخسارة، كشف عنها الصيدلي علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية .

تتضمن الأدوية الآتية:

1- أدوية لعلاج حساسية الصدر مثل foradel، miflomide .

2- Glustin tab لعلاج السكر .

3- Clexane amp لعلاج الجلطات .

4- ألبان الأطفال .

5- جميع أنواع الأنسولين المستورد لمرضى السكر .

6- Ketosteril لمرضى الكلى .

7- Anti rh حقن للسيدات الحوامل لمنع تشوه الأجنة .

8-Human albumin لمرضى الكبد .

9-Ribavirin دواء لمرضى الكبد .

10- Depakine chrono مضاد للصرع .

11- Fostemon حقن لتنشيط التبويض عند النساء .

12- Mucophylline syp موسع للشعب الهوائية وطارد للبلغم .

13-Concor لعلاج ارفتاع ضغط الدم بكل تركيزاته .

14- Diamicron tab .

15- Merional amp حقن لتنشيط التبويض للسيدات .

16- Plavex tab لعلاج الجلطات .

17- Controloc tab لعلاج قرحة المعدة .

18- حقن التخدير propofol، deprivan .

19- Thiopental vial للتخدير .

20- أدوية مرض الهيموفليا وعوامل التجلط الدم منها الفاكتور بأنواعه .

21- أدوية علاج الأورام منها الهولوكسان والأندوكسان.

22- في الطوارئ والعمليات الجراحيةAtropine وepinephrine وephedrine .

شبكةعيونالإخبارية

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