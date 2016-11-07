دوقة كورنوول تزور مركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" بأبوظبي

زارت "كاميلا" دوقة كورنوول قرينة الأمير تشارلز أمير ويلز اليوم مركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

كان في استقبالها الدكتورة مها تيسير بركات المدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي وسهيل محمود الأنصاري رئيس مجلس إدارة مركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" المدير التنفيذي لـ "مبادلة للرعاية الصحية" وإحسان المرزوقي المدير التنفيذي المساعد في مبادلة للرعاية الصحية .

وقامت دوقة كورنوول بجولة بين أرجاء المركز الجديد واستمعت إلى شرح مفصل حول أقسامه ومحتوياته والتقت عددا من الأطباء والممرضات والمرضى واطلعت على الجهود البحثية الدولية التي يقودها الأطباء والعلماء في المركز.. وفي ختام الزيارة سجلت توقيعها على لوحة الكترونية بالمركز.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي تقوم بها " كاميلا " لمركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" بعد زيارتها له عام 2007.