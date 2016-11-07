أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

دوقة كورنوول تزور مركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" بأبوظبي

Google+ Print
دوقة كورنوول تزور مركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" بأبوظبي دوقة كورنوول تزور مركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" بأبوظبي

زارت "كاميلا" دوقة كورنوول قرينة الأمير تشارلز أمير ويلز اليوم مركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

كان في استقبالها الدكتورة مها تيسير بركات المدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي وسهيل محمود الأنصاري رئيس مجلس إدارة مركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" المدير التنفيذي لـ "مبادلة للرعاية الصحية" وإحسان المرزوقي المدير التنفيذي المساعد في مبادلة للرعاية الصحية .

وقامت دوقة كورنوول بجولة بين أرجاء المركز الجديد واستمعت إلى شرح مفصل حول أقسامه ومحتوياته والتقت عددا من الأطباء والممرضات والمرضى واطلعت على الجهود البحثية الدولية التي يقودها الأطباء والعلماء في المركز.. وفي ختام الزيارة سجلت توقيعها على لوحة الكترونية بالمركز.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي تقوم بها " كاميلا " لمركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري" بعد زيارتها له  عام 2007.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية