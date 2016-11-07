سعر "الدولار" بـ10 بنوك "اليوم" ...

سمر العشري

قفز الدولار الأمريكى بالبنك العربى الأفريقي إلى 15.30 جنيها للشراء، و15.90 جنيها للبيع، بينما بلغ متوسط سعر صرف الورقة الخضراء بالبنك التجارى الدولى نحو 15.51 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع .

وبلغ سعر العملة الأمريكية ببنك القاهرة نحو 15.25 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع، وسجل الدولار ببنك مصر نحو 15.5 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع .

وسجل الدولار بالمصرف المتحد نحو 15.52 جنيها للشراء، و15.85 جنيها للبيع، وبلغ سعره ببنك فيصل الإسلامي نحو 15.5 جنيها للشراء، و16 جنيها للبيع .

وفى نفس السياق، بل سعر الورقة الخضراء ببنك قناة السويس نحو 15.5 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع، بينما سجلت ببنك الاستثمار العربى نحو 15.54 جنيها للشراء، و16 جنيها للبيع .

وبلغ سعر الدولار ببنك كريدى اجريكول نحو 15.5 جنيها للشراء، و16 جنيها للبيع، بينما بلغ سعره ببنك قطر الوطنى الأهلي نحو 15.5 جنيها للشراء، و16 جنيها للبيع .

شبكةعيونالإخبارية

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