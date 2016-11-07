"أزمة" جديدة بين "مصر" و الشقيقة "تونس" بسبب فنان تونسي تطاول على مصر ...

سمر العشري

قام الفنان التونسي المعروف لطفي عبد اللي بالتطاول على مصرنا الحبيبة وكما سخر أيضا هذا الفان من الفنان المصري الكبير عادل إمام ذلك خلال المهرجان الذي أقيم بتونس ويعرف بمهرجان قرطاج السينمائي، وذلك كان بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الفنان عادل إمام لتونس وتواجده في تونس كان بسبب تكريمه الذي ناله من قبل الرئيس التونسي ذاته .

فقد قام الفنان التونسي بالسخرية من عادل إمامه وتصريحاته ورد رد غير لائق فقد قال أن لإذا قيل "أن مصر هي ام الدنيا فتونس ابوها" وأخد يضحك أمام الحاضرين فما غايته مما فعله وهل أصبحت مصر في محل يجعل الجميع يتطاول عليها .

الجدير بالذكر أن الفنان عادل إمام أخذ يقول أن السينما المصريه هي أم السينما العربيه لأن مصر ولادة وعندما سأل الفنان التونسي عن سبب هذا الرد أكد أن كل إنسان من حقه الدفاع عن بلده بالشكل الذي يراه صحيح من وجه نظره ولكن الجميع يؤكد على أن هذا الأسلوب غير لائق ولابد من محاسبته على تطاوله .

شبكةعيونالإخبارية

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