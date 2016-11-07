أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

"أزمة" جديدة بين "مصر" و الشقيقة "تونس" بسبب فنان تونسي تطاول على مصر ...

  • مصر
  • 76
Google+ Print
"أزمة" جديدة بين "مصر" و الشقيقة "تونس" بسبب فنان تونسي تطاول على مصر ... "أزمة" جديدة بين "مصر" و الشقيقة "تونس" بسبب فنان تونسي تطاول على مصر ...

قام الفنان التونسي المعروف لطفي عبد اللي بالتطاول على مصرنا الحبيبة وكما سخر أيضا هذا الفان من الفنان المصري الكبير عادل إمام ذلك خلال المهرجان الذي أقيم بتونس ويعرف بمهرجان قرطاج السينمائي، وذلك كان بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الفنان عادل إمام لتونس وتواجده في تونس كان بسبب تكريمه الذي ناله من قبل الرئيس التونسي ذاته .

فقد قام الفنان التونسي بالسخرية من عادل إمامه وتصريحاته ورد رد غير لائق فقد قال أن لإذا قيل "أن هي ام الدنيا فتونس ابوها" وأخد يضحك أمام الحاضرين فما غايته مما فعله وهل أصبحت مصر في محل يجعل الجميع يتطاول عليها .

الجدير بالذكر أن الفنان عادل إمام أخذ يقول أن السينما المصريه هي أم السينما العربيه لأن مصر ولادة وعندما سأل الفنان التونسي عن سبب هذا الرد أكد أن كل إنسان من حقه الدفاع عن بلده بالشكل الذي يراه صحيح من وجه نظره ولكن الجميع يؤكد على أن هذا الأسلوب غير لائق ولابد من محاسبته على تطاوله .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب