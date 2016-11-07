حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيداً، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء

عاطفياً: لا تلق اللوم على الشريك جزافاً، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرته

صحياً: يوم صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأساً على عقب

برج الثور

مهنياً: يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها

عاطفياً: لا تحاول استغلال ضعف شخصية الشريك لتحقيق أهدافك، فقد يجد نفسه مرغماً على مواجهتك

صحياً: من الأفضل أن تخصص الوقت الكافي للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة

برج الجوزاء

مهنياً: عدم الرغبة في تشارك العمل مع زملاء جدد، نتيجته امتعاض كبير تجاهك والشك في قدرتك وبراعتك

عاطفياً: قد تخيّبك التطورات العاطفية والرومنسية، يأخذ عليك الشريك بعض التصرّفات الماضية، ويعيد الى طاولة البحث ما اعتبرته قد مضى

صحياً: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع من الرياضة أو ذاك، بل استشر اختصاصياً يصف لك النوع الملائم

برج السرطان

مهيناً: يجعلك هذا اليوم تمر بمرحلة دقيقة من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك

عاطفياً: تفرح كثيراً فالحظوظ ترافقك على على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك

صحياً: قد تصاب بالتهابات في المفاصل بسبب الرطوبة في مكان عملك، وتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها

برج الأسد

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصاً مع بعض الزملاء الجدد

عاطفياً: تحديد المستقبل مع الشريك يتحدّد في الأيام المقبلة، ذلك يبقى رهناً بما تنتج منه المفاوضات بينكما

صحياً: لا تدع أحداً يشوش أفكارك ويثير قلقك، بل خذ الأمور بروية ولا تنفعل

برج العذراء

مهنياً: إستفد من فرص سانحة واوضاع وظروف مناسبة جداً تطرأ، إذ تلتقي فئات مؤثرة أو تحصل على عرض استثنائي أو تنجز عملاً يثير الإعجاب

عاطفياً: العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر العلاقة بالشريك ويرفع منسوب الثقة بينكما

صحياً: تعلم جيداً أن ملازمة البيت فترة طويلة وعدم القيام بحركة يسببان لك مشاكل صحية

برج الميزان

مهنياً: احذر مواجهات وحروباً شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردّات الفعل المتعلّقة بقضية مالية

عاطفياً: تعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضاً عن خسارة عاطفية سابقة

صحياً: تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلباً بعض الشيء على وضعك الصحي

برج العقرب

مهنياً: إنتبه لبعض التفاصيل ولا تهملها، ويحمل إليك هذا اليوم خبراً جيداً ويتحدث عن سفر وتواصل خارج محيطك

عاطفياً: عليك أن تراعي ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر عليك الكثير من المشكلات

صحياً: حاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية في الإشراف على فرق رياضية

برج القوس

مهنياً: تنعم بتناغم فلكي بين مارس وجوبيتير فتحصد نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل مفاوضات جديدة، ويؤدي معارفك دوراً في إنجاحها

عاطفياً: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما

صحياً: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع

برج الجدي

مهنياً: لا تكن متطلباً كثيراً، وخفف التأفف من الأعمال الموكلة إليك، فهذا المجال أنت من اخترته بنفسك

عاطفياً: لا تدع الهواجس تتحكم في علاقتك بالشريك، فهذا يؤدي إلى مزيد من المشكلات بينكما

صحياً: استقل سيارتك وانطلق في رحلة في أحد السهول ومارس المشي برفقة بعض الأصدقاء

برج الدلو

مهنياً: تفرح لانفراج مسألة، تتسارع الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدة

عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً

صحياً: كن معتدلاً في وجباتك، أكثر من شرب المياه والفواكه المساعدة على التهضيم، ولا سيما بعد الوجبات الدسمة

برج الحوت

مهنياً: لا تخالف الارشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّداً ولا ترتجل موقفاً!

عاطفياً: العناية التي يوفّرها لك الشريك تساعدك كثيراً لتستعيد عافيتك، وذلك دين عليك أن تسدّده في الوقت المناسب

صحياً: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة في المرتفعات ارتد ثياباً سميكة لتفادي البرد

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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