فرص "عمل" براتب "24 ألف جنيهاُ" فى "الإمارات" ومزايا آخري كثيرة بادر بالتقديم ...

سمر العشري

فرص عمل فى دولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين الموافق 7-11-2016، عن تلقى طلبات فرص العمل المتاحة فى مدارس إماراتية، تابعة لمؤسسة جميس، للتعليم والتي تعد أحد أكبر شركات التعليم على مستوى العالم، وتعمل تلك المؤسسة فى النشاط التعليمي بداية من عام 65 داخل الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك أكثر من 40 مدرسة داخل الإمارات وحدها.

التخصصات المطلوبة لوظائف مؤسسة جميس

وتحتاج المؤسسة 60 وظيفة للمعلمين فى التخصصات ” اللغة العربية والتربية الإسلامية”، وبراتب شهرى يتراوح ما بين 4500 إلى 6000 درهم إماراتي، شامل السكن، وهو ما يعادل حوالى 24 ألف جنيها مصرياً، ومزايا أخرى مثل ” تأمين المواصلات، والتأمين الصحي، وتعليم مجاني لطفل واحد داخل إحدى مدارس مجموعة “جميس للتعليم” .

التقديم على وظائف مؤسسة جميس

وحددت المؤسسة احتياجها لستون معلماً، من الذكور والإناث للعمل بفروعها بدولة الإمارات، منهم العشر الأوائل من خريجي كليات التربية ودار العلوم، وأقسام اللغة العربية بكليات الآداب، والعشرين الأوائل من خريجي جامعة الأزهر كليات اللغة والترجمة وقسم الدراسات الإسلامية، لأعوام 2012 إلى 2015، وتقدم الطلبات شخصياً،إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة فى 3 شارع يوسف عباس –مدينة نصر، من الساعة التاسعة وحتى الثالثة عصراً، وتقدم السيرة الذاتية ومعها شهادة خبرة .

وأكد وزير القوى العاملة انه سيتم تحديد قائمة أولية من المتقدمين لعقد مقابلات أولية معهم يومي 27 28 نوفمبر بمقر الوزارة، وأوضح أن المؤسسة من ستتحمل كافة تكاليف السفر واستخراج الإقامات الخاصة بمن وقع عليهم الاختيار .

شبكةعيونالإخبارية

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