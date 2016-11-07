حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8/11/2016

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: لا تخالف الارشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّداً ولا ترتجل موقفاً!

عاطفياً: العناية التي يوفّرها لك الشريك تساعدك كثيراً لتستعيد عافيتك، وذلك دين عليك أن تسدّده في الوقت المناسب

صحياً: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة في المرتفعات ارتد ثياباً سميكة لتفادي البرد

ابراج مكتوب



استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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