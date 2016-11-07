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مصر "تلجأ" إلى "الإمارات" بعد توقف شركة "أرامكو" عن توريد البترول إلى مصر ...

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مصر "تلجأ" إلى "الإمارات" بعد توقف شركة "أرامكو" عن توريد البترول إلى مصر ... مصر "تلجأ" إلى "الإمارات" بعد توقف شركة "أرامكو" عن توريد البترول إلى مصر ...

تستمر الأزمة بين والسعودية ولكن المصلحة الشخصية هي العامل الأساسي في الأمر، فاليوم أعلنت شركة أرامكو عن وقف تصدير البترول إلى مصر إلى أجل مسمي ، وجاء ذلك بدون توضيح السبب الأساسي وراء ذلك ، ولكن خلال التقرير القادم يمكنك معرفة الأسباب وراء وقف تصدير البترول إلى مصر من قبل الشركة .

والان يجب على مصر أن تفكر في طريقة أخري لكي تقوم بتوفير البترول اللازم لمصر ، لذلك من المتوقع أن يكون هناك دول تقوم بتصدير البترول ستقوم المصرية بعقد إتفاق معهم بشأن توريد البترول خلال الفترة القادمة.

وكشفت مصادر في وزارة البترول أن هناك إتجاه قوي لإبرام إتفاق مع الإمارات لتقوم الحكومة الإماراتية بتزويد مصر بالبترول ، وفي نفس الوقت سيكون هناك وفد يذهب إلى روسيا من أجل إبرام إتفاق من الحكومة الروسية ، وسيتم إستقبال وفد عراقي من أجل إبرام إتفاق لتوفير حاجة مصر من البترول .

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