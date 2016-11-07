أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا.. الفنانة جنات في ضيافة «ضربة حظ»

Google+ Print
جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

في حلقه جديدة من برنامج ضربه حظ، غدًا الثلاثاء في تمام الساعه العاشرة مساءً، تحل النجمة المغربية جنات ضيفة على الإعلامية رزان مغربي، وتتحدث عن مشوارها الفني وآخر البوماتها وإلى أي مدى لعب الحظ دورًا في هذا المشوار، كما تكشف “جنات” العديد من أسرار وكواليس حياتها الشخصية، وتشدو خلال الحلقة أيضًا بباقة من أجمل أغنياتها.

وتقوم جنات بتصفيف شعر الإعلامية رزان مغربي على الهواء، وذلك بعد حديثهما على تصفيف جنات لشعر المطرب اللبناني مروان خوري.

وأوضحت جنات أنها وجدت مروان خوري غاضبًا وعندما سألته عن السبب قال لها إن شعره يسبب له إزعاجًا فاقترحت عليه أن تصففه له.

وقالت جنات إنها تفضل اللون الأبيض على جميع الألوان، وإنها تحب الأرقام الفردية.

تحدثت جنات عن كواليس أغنيتها الشعبية “عايزة أقرب”.

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا