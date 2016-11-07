غدًا.. الفنانة جنات في ضيافة «ضربة حظ»

في حلقه جديدة من برنامج ضربه حظ، غدًا الثلاثاء في تمام الساعه العاشرة مساءً، تحل النجمة المغربية جنات ضيفة على الإعلامية رزان مغربي، وتتحدث عن مشوارها الفني وآخر البوماتها وإلى أي مدى لعب الحظ دورًا في هذا المشوار، كما تكشف “جنات” العديد من أسرار وكواليس حياتها الشخصية، وتشدو خلال الحلقة أيضًا بباقة من أجمل أغنياتها.

وتقوم جنات بتصفيف شعر الإعلامية رزان مغربي على الهواء، وذلك بعد حديثهما على تصفيف جنات لشعر المطرب اللبناني مروان خوري.

وأوضحت جنات أنها وجدت مروان خوري غاضبًا وعندما سألته عن السبب قال لها إن شعره يسبب له إزعاجًا فاقترحت عليه أن تصففه له.

وقالت جنات إنها تفضل اللون الأبيض على جميع الألوان، وإنها تحب الأرقام الفردية.

تحدثت جنات عن كواليس أغنيتها الشعبية “عايزة أقرب”.