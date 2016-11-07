بالصورة .. مذيعة النهار تحتفل بعيد ميلاد «أبو تريكة»

كتبت – إنجي لطفي

احتفلت مذيعة النشرة الرياضية بقناة النهار فرح علي، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد أمير القلوب والماجيكو كما يلقبه عشاقه، محمد ابو تريكة بعيد ميلادة الـ38 عن طريق ارتدائها تيشيرت يحمل صورته.

وألقت الضوء على من خلال الحديث عن أهم و أبرز محطات حياته الكروية و تقدم شبكة تليفزيون النهار بتهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

يحتفل اليوم النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق بعيد ميلاده الـ38.

ونجح أبو تريكة في انتزاع حب جماهير الكرة المصرية والعربية بمختلف ألوانها خلال السنوات التي لعب فيها حتى الاعتزال.

وحصل لاعب الأهلي والمنتخب السابق على العديد من الألقاب من الجماهير والمعلقين ما بين الرسام والماجيكو وأمير القلوب ومنهم من أعلن انه بات معلق بعد أن قام بالتعليق على مباراة تواجد فيها اللاعب ومنهم من وصفه انه أهم لاعب في تاريخ الكرة المصرية.