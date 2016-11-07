أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصورة .. مذيعة النهار تحتفل بعيد ميلاد «أبو تريكة»

Google+ Print
بالصورة .. مذيعة النهار تحتفل بعيد ميلاد «أبو تريكة» بالصورة .. مذيعة النهار تحتفل بعيد ميلاد «أبو تريكة»

الإعلامية فرح علي بتيشيرت الماجيكو

كتبت – إنجي لطفي

احتفلت مذيعة النشرة الرياضية بقناة النهار فرح علي، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد أمير القلوب والماجيكو كما يلقبه عشاقه، محمد ابو تريكة بعيد ميلادة الـ38 عن طريق ارتدائها تيشيرت يحمل صورته.

 وألقت الضوء على من خلال الحديث عن أهم و أبرز محطات حياته الكروية و تقدم تليفزيون النهار بتهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

يحتفل اليوم النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق بعيد ميلاده الـ38.

ونجح أبو تريكة في انتزاع حب جماهير الكرة المصرية والعربية بمختلف ألوانها خلال السنوات التي لعب فيها حتى الاعتزال.

وحصل لاعب الأهلي والمنتخب السابق على العديد من الألقاب من الجماهير والمعلقين ما بين الرسام والماجيكو وأمير القلوب ومنهم من أعلن انه بات معلق بعد أن قام بالتعليق على مباراة تواجد فيها اللاعب ومنهم من وصفه انه أهم لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل