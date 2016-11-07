عصام الحضري : سنخوض مباراة غانا بروح الشعب المصري

أعرب عصام الحضري قائد المنتخب الوطني، عن سعادته بالروح العالية التي يتسم بها لاعبو الفريق، والتزامهم ببرنامج المعسكر المقام في برج العرب، استعدادًا للقاء غانا الأحد المقبل في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم.

وقال الحضري أن اللاعبين يتعاملون كأسرة واحدة في كل معسكرات المنتخب، ويتناسى الجميع الانتماء للأندية، ويرفعون شعار ” الكل في واحد ” خاصة أن الجهاز الفني يتعامل مع اللاعبين بعدالة ومساواة، ويعتبر الفريق هو النجم الاوحد في المنتخب، موضحًا أن كل اللاعبين لديهم رغبة في المشاركة وهو مايتضح خلال التدريبات.

وأشار كابتن المنتخب الوطني أن جميع اللاعبين في حالة تركيز تام في المباراة المقبلة، ويعتبرونها المباراة الأولى في التصفيات، بعد أن أصبحت مباراة الكونغو من الماضي، مشيرًا إلى أن مواجهة غانا هى الأهم في هذه المرحلة، ولدى اللاعبين إصرار على الفوز بها، باعتبارها البوابة التي سيمر منها المنتخب نحو الصعود للمونديال بإذن الله، مؤكدًا أن اللاعبين سيخوضوا هذا اللقاء بروح الشعب المصري، باعتبارهم مواطنين مصريين لديهم رغبة عارمة في إسعاد شركائهم في الوطن الذين يحلمون برؤية علم مصر خفاقًا في روسيا عام 2018.

وشدد الحضري على ضرورة مساندة كل وسائل الإعلام للمنتخب في هذه المرحلة المهمة، والوقوف خلفه على قلب رجل واحد، لأن الإنجاز سيسعد ويحسب للجميع.