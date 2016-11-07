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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8/11/2016

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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8/11/2016 حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8/11/2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: لا تكن متطلباً كثيراً، وخفف التأفف من الأعمال الموكلة إليك، فهذا المجال أنت من اخترته بنفسك

عاطفياً: لا تدع الهواجس تتحكم في علاقتك بالشريك، فهذا يؤدي إلى مزيد من المشكلات بينكما

صحياً: استقل سيارتك وانطلق في رحلة في أحد السهول ومارس المشي برفقة بعض الأصدقاء

ابراج مكتوب
 

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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