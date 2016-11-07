حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8/11/2016

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: تنعم بتناغم فلكي بين مارس وجوبيتير فتحصد نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل مفاوضات جديدة، ويؤدي معارفك دوراً في إنجاحها

عاطفياً: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما

صحياً: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع

ابراج مكتوب



لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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