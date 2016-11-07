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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8/11/2016

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8/11/2016 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8/11/2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: إنتبه لبعض التفاصيل ولا تهملها، ويحمل إليك هذا اليوم خبراً جيداً ويتحدث عن سفر وتواصل خارج محيطك

عاطفياً: عليك أن تراعي ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر عليك الكثير من المشكلات

صحياً: حاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية في الإشراف على فرق رياضية

ابراج مكتوب
 

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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