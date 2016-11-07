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قبل أيام من الحسم..كايتي بيري في حفل خاص لدعم كلينتون

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الإثنين 07-11-2016 15:36

تسعى المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون Hillary Clinton لكسب أصوات الشباب عبر استغلال الدعم الذي تحظى فيه من قبل أهم النجوم.

وتحاول كلينتون تكثيف الحفلات التي تستقبل فيها النجوم الأهم في أمريكا قبل أيام من اليوم الكبير.

فبعد أن جمعت مؤخراً جينفير لوبيز وزوجها السابق في حفل، وبيونسيه وزوجها جاي زي في حفل، أطلت مؤخراً مع النجمة العالمية كايتي بيري Katy Perry في حفل مميز.

وتألقت النجمة في الحفل الذي أقيم بمدينة فيلاديلفيا الأمريكية، حيث ظهرت مرتدية علم الولايات المتحدة الأمريكية وقدمت عدداً كبيراً من أغانيها الحماسية مثل ROAR و RISE.

وارتدت النجمة في نهاية الحفل وشاحا باللون الأزرق كتب عليه I AM WITH MADAME PRESDINT او أنا مع السيدة رئيسة الجمهورية.

 

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