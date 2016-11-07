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هل يمنع أحمد الفيشاوي من التمثيل في مصر؟

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الإثنين 07-11-2016 15:42

تسبب الفنان الشاب أحمد الفيشاوي بأول صدام حاد بين نقابة الممثلين المصريين وغرفة صناعة السينما، بعدما أصدرت الأخيرة قراراً هو الأول من نوعه، بإلزام المنتجين بعدم التعامل مع الفيشاوي الصغير لمدة عام كامل يبدأ من 6 نوفمبر الجاري، عقاباً له على عدم التزامه بالعقود.

نقيب الممثلين أشرف زكي أكد أن القرار لن ينفذ، وأن الغرفة لا يحق لها تأديب الممثلين أو التحقيق معهم، لأن هذا الحق أصيل للنقابة فقط، وأشار إلى أن القرار الصادر بمنع المنتجين من التعامل مع الفنان أحمد الفيشاوي لمدة عام، محاولة لإرهاب الممثلين والتشهير بسمعة الممثل، وقال: "نحن في بلد يحكمها القانون وليس قانون الغاب ومحاولة إرهابنا لن تحدث".

وأوضح أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن قرار منع أحمد الفيشاوي من التمثيل ليس من سلطات غرفة صناعة السينما، لافتاً إلى أن غرفة صناعة السينما تركت مشكلاتها وتفرغت لصناعة أزمة مع أحمد الفيشاوي والنقابة، وتابع قائلاً: "نقفل النقابة بقا لو القانون بيديهم الحق لإرهاب الممثلين".

يذكر أن غرفة صناعة السينما أصدرت بياناً عاجلاً قالت فيه: "قرار غرفة السينما المصرية بتاريخ 3 نوفمبر 2016 بعدم تعامل المنتجين أعضاء الغرفة مع الفنان أحمد الفيشاوي لمدة عام تبدأ من تاريخ 6 نوفمبر نظراً لعدم التزامه بتعاقداته مع المنتجين وتأخره في تنفيذها، مما تسبب في إلحاق الضرر بهم مع التزام أعضاء الغرفة بهذا القرار منعاً للمساءلة التأديبية".

ورفض الفنان الشاب التعقيب على القرار تاركاً الملف كله تحت حماية نقيب الممثلين، مؤكداً أنه سيلجأ للقضاء للطعن بالقرار الصادر بحقه، علماً بأن الغرفة صاحبة الحق بمنع وعرض الأفلام بدور السينما، ولا يمكن عرض أي محتوى فني بدون موافقتها وفقاً للقانون المصري.

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سيدتي

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