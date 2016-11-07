انطلاقة متعثرة لبرنامج "رقص النجوم" وحضور لافت لليدي مادونا ورفيق علي أحمد

بتوليفة جمعت بين نجوم الفن والإعلام والرياضة والجمال والتقليد وعرض الأزياء، كما في مواسمه السابقة، انطلق برنامج "رقص النجوم"، وسط سيل من الانتقادات، وجدت فيه ركاكة وضعفاً، وواصفة إياه بـ"الممل"، بعد أن وصلت مدة عرضه الأربع ساعات متواصلة.

بدا لافتاً جهل بعض المشاركين بأصول الرقص وكأنه تمت استضافتهم لجمالهم أو لاستعراض أشكالهم الجميلة بهدف استقطاب المشاهدين ليس أكثر، هذا عدا اعتماد بعض المشاركين الاستعراض الكلامي في تعليقاتهم، كما فعل ملك جمال لبنان بول اسكندر الذي أبدى استعداده للتخلي عن "تي شيرت" لكسب أصوات الجمهور.

البرنامج الذي جمع في موسمه الحالي نجوماً كباراً ترفع لهم القبعة، كالفنان الكبير رفيق علي أحمد الذي استمرت رحلة التفاوض معه مدة ثلاث سنوات كاملة، أضاف بحضوره ثقلاً إلى البرنامج، كما يفعل في أي عمل يطل من خلاله، شاركت فيه أيضاً نجمة الاستعراض الغائبة عن الأضواء الفنانة مادونا، والتي باتت تستغل أي فرصة للظهور، لكي تقول إنها موجودة، مع أنها بدت لافتة برشاقتها وخفتها، أكثر بكثير من بعض الاستعراضيات اللواتي يصغرنها سناً.

كما كان لافتاً حضور الفنان بديع أبو شقرا الراقي والرشيق، حتى أن المنتج مروان حداد غرّد له "رقص النجوم. الدراما تتفوق على الجمال والرياضة وعرض الأزياء. بديع أبو شقرا يحسم السباق من الحلقة الأولى ثقة وحضور وتقنية وخفة". بينما علقت الممثلة ندى أبو فرحات، التي شاركت في الموسم الماضي من البرنامج، بتغريدة عبرت من خلالها عن إعجابها بعروض مادونا ورفيق علي أحمد وبديع أبو شقرا.

إلى تلك الأسماء ضم البرنامج أسماء لا يمكن الاعتراف بنجوميتها كما يؤكد اسم البرنامج، وكأن منتجة البرنامج جنان ملاط، وبهدف تخفيف أعباء مادية فرضتها عليها مشاركة أسماء معروفة بأجورها العالية، أن تضحي بمشاركة أسماء "غير نجمة" يمكن أن تقبل بأجور متواضعة، كما هو الحال بالنسبة إلى إحدى شقيقات عبد العزيز، و هذا الأمر تعكسه تصريحات لمنتجة البرنامج جنان ملاط التي أشارت إلى أنه كان في السابق شريكان في الإنتاج، الأول "فوكس موفيز" التي اشترتها جهة قطرية، والشريك المصري الذي يواجه أزمة مالية فلم يستطع أن يشارك في الإنتاج.

كما كانت لافتة إطلالة بعض المشاركين في نفس الليلة عبر محطات أخرى كما حصل مع روني فهد الذي أطل في برنامج "نقشت" على الـ LBCI، وهذا الأمر يؤكد التحدي الكبير بين محطتي الـ "LBCI و"MTV" ومحاولة الأولى تسجيل هدف في مرمى الثانية.

يشار إلى أن جنان ملاط، أكدت عبر إحدى الوسائل الإعلامية بيع بطاقات حلقات "رقص النجوم" بـ 20 ألف ليرة لبنانية، في محلات "الفيرجن ميغاستور" ليس بهدف كسب المال بل بهدف تنظيم الجمهور والتركيز أكثر على البرنامج، معتبرة أن هذا الأمر يتيح أمام الجمهور حضور البرنامج كي لا يبقى ذلك حكراً على المقربين من المحطة أو العاملين فيها.

برنامج "رقص النجوم" الذي انطلق مساء أمس الأحد عبر شاشةMTV هو النسخة العربية من البرنامج التلفزيوني العالميStrictly Come Dancing ، وتضم لجنة تحكيمه دارين بينيت، ميرا سماحة، ربيع نحاس ومازن كيوان، وهو من تقديم كارلا حداد ووسام بريدي، وإنتاج جنان ملاط وإخراج باسم كريستو.

أما المشاركون في هذا الموسم من برنامج "رقص النجوم" فهم: الفنان رفيق علي أحمد، لاعب كرة القدم اللبناني العالمي رضا عنتر، الممثل بديع أبو شقرا، مارك حاتم ، الممثل نيكولا مزهر، ملك جمال لبنان لعام 2016 بول اسكندر، الليدي مادونا، ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا، الممثلة ومقدّمة البرامج بياريت قطريب، عارضة الأزياء التونسية العالمية ريم السعيدي، بونيتا سعادة، ونادين عبد العزيز إحدى شقيقات عبد العزيز.