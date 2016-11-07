إذاعة الجيش الإسرائيلي : "الوضع في مصر علي شفا الإنهيار " تقرير مفصل حول أوضاع مصر الإقتصادية ...

سمر العشري

في رد فعل للكيان الصهيوني علي تطور الأوضاع الإقتصادية في مصر , تناولت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي الأزمة الإقتصادية في مصر تحت عنوان ” أزمة إقتصادية هائلة في مصر : هل الدولة بصدد الإنهيار ؟

حيث تناول "جاكي حوجي" محلل الشئون العربية بإذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي "جالي تساهال" التطورات الإقتصادية التي حدثت في مصر مؤخرا , كما ذكر أن هذا الوضع ربما يشجع المصريين المحبطين علي الخروج للشوارع " ثورة الجياع , وإليكم التقرير كاملا .

الوضع في مصر علي شفا الإنهيار والجمعة " ثورة الجياع "

تناول التقرير الأوضاع الإقتصادية في مصر وتنبأ بخروج المصريين للشوارع والميادين مجددا , حيث تناول أزمة إرتفاع الأسعار وخاصة البنزين الذي ارتفع بقيمة 30 % بالإضافة إلي أزمة السكر والأرز .

كما تناول قرار الحكومة المصرية ” بتعويم الجنيه ” وعلاقته بقرض صندوق النقد الدولي واصفا الوضع في مصر بأنه علي شفا الإنهيار , كما ذكر التقرير أن أعداء النظام يخططون لتظاهرات في المدن الكبري الجمعة 11/11 , وإليكم نص التقرير .

تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي حول الوضع الإقتصادي المصري

ننشر لكم تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي المفصل حول الوضع الإقتصادي في مصر :

المصريون معتادون على الثورات ، والتظاهرات والأزمات , فقد مروا بالكثير منها في السنوات الأخيرة , لكن في هذه الأيام يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة ما تبدو وكأنها هزة اقتصادية لم يسبق لها مثيل يتوقع أن تخرجهم مجددًا للشوارع والميادين , قفزت أسعار الوقود ، اختفت المواد الغذائية من المتاجر ، تراجعت قيمة الجنيه ، ويأس المواطنين آخذ في التصاعد .

استيقظ المصريون قبل ثلاثة أيام على خبر جديد , ارتفاع أسعار الوقود بـ30% ، فسعر لتر البنزين ارتفع من 2.6 جنيه (شيكل واحد تقريبًا) إلى 3.5 جنيه .

قبل ذلك بيوم واحد وزع الجيش مليون عبوة غذائية على الفقراء في المناطق المحرومة , فعل خيرا ، لكن العدالة بعيدة للغاية , فلا سكر بالأسواق ، لأن الكثيرين سارعوا للحصول عليه خوفًا من ارتفاع الأسعار , كذلك ارتفع سعر الأرز ، وكذلك المواصلات التي زادت بشكل كبير بسبب الوقود .

في نهاية الإسبوع عومت الحكومة الجنيه ، للقضاء على تجارة العملة بالسوق السوداء ، وخلال ساعات تراجع سعر الجنيه بشكل مهول .

ما قد يشجع المصريين حقيقة أنّ هذه الأزمة بعضها مصطنع , تسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، ومن أجل الحصول عليه ، يضع الصندوق شروطًا على رأسها تقليص الدعم .

لكن في مصر اليوم ، بعد عشرات السنين من حكم مبارك ، وخمس سنوات من انعدام اليقين ، وثلاث سنوات إرهاب ، ونصف مليون لاجئ سوري , الوضع على شفا الانهيار وصندوق النقد بالتالي هو صاحب السيادة الجديدة .

يوم الجمعة المقبل ، يخطط أعداء النظام ، لاندلاع " ثورة الجياع " , تظاهرات في المدن الكبرى بدعوة لتحسين الأوضاع المعيشية , تزايدت التوترات هناك ، جنبًا إلى جنب مع اليأس .

شبكةعيونالإخبارية

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