ضبط مستودع بوتاجاز لبيعه الأسطوانات بأزيد من السعر المقرر ببنى سويف

بني سويف – هاني فتحي

ضبطت حملة من مكتب تموين الفشن، جنوب محافظة بنى سويف، مستودع بوتاجاز يبيع الأسطوانات بأزيد من السعر المقرر.

وشنت إدارة تموين الفشن، بإشراف محسن فرغلى وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة على مستودعات البوتاجاز بمركز الفشن، تمكن خلالها أحمد سيد عبدالفتاح، مفتش تموين المركز، من ضبط مستودع بوتاجاز ومديره المسئول "إبراهيم .م.ع " لبيعهم اسطوانات البوتاجاز بسعر 25 جنيه، وهو أزيد من السعر المقرر.

تم التحفظ على الكمية وحرر محضر حمل رقم 26754 لسنة 2016 جنح الفشن، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.