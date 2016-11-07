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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/11/2016

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/11/2016 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/11/2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: احذر مواجهات وحروباً شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردّات الفعل المتعلّقة بقضية مالية

عاطفياً: تعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضاً عن خسارة عاطفية سابقة

صحياً: تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلباً بعض الشيء على وضعك الصحي

ابراج مكتوب
 

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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