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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8/11/2016

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8/11/2016 حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8/11/2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: إستفد من فرص سانحة واوضاع وظروف مناسبة جداً تطرأ، إذ تلتقي فئات مؤثرة أو تحصل على عرض استثنائي أو تنجز عملاً يثير الإعجاب

عاطفياً: العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر العلاقة بالشريك ويرفع منسوب الثقة بينكما

صحياً: تعلم جيداً أن ملازمة البيت فترة طويلة وعدم القيام بحركة يسببان لك مشاكل صحية

ابراج مكتوب
 

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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