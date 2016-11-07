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بالصور : أستاذ جامعي بمدينة الرياض السعودية وجد "رسالة" على سيارته "المرة هذه في السيارة ، والمرة المقبلة قسماً عظماً ستكون في رأسك" ...

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أغرب رسالة تهديد حتى الآن والتي نشرتها صحيفة "الحياة" اليوم الاثنين 7/11/2016، والتي حدثت في المملكة العربية ، والتي أثارت الرعب لأحد مدرسي الجامعات وهي رسالة وضعها طالب جامعي مجهول على سيارة أحد مدرسيه بالجامعة يهدده بالقتل فيها .

مضمون الرسالة التي أرعبت الأستاذ الجامعي

والرسالة موجهة لمدرس رياضيات في جامعة الأمير سطام بوادي الدواسر ، قائلاً فيها :

” المرة هذه في السيارة، والمرة المقبلة قسماً عظماً ستكون في رأسك”.

إطلاق الرصاص على سيارة أستاذ جامعي

وليس فقط كان تهديداً بل قام بإطلاق 3 رصاصات على سيارة معلمه، والذي سبب أضراراً كبيرة بالسيارة، والتي كانت واقفة أمام بيت صاحبها، وبرغم أن خبر إطلاق الرصاص على سيارة أستاذ بالجامعة، أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، والبعض علق على الأخطاء الإملائية التي كانت بالرسالة .

تعليقات رواد التواصل الاجتماعي

والبعض أكدوا أن من المستحيل أن يكون المعتدي على السيارة طالباً جامعياً، لأنه لا يعرف أبجديات اللغة العربية جيداً، وكان أحد التعليقات يؤكد تدني المستوى التعليمي للطلبة بالجامعات والمدارس وكان التعليق كالتالي:

“بل ربما دلت على أن من كتبها لا ينتمي إلى الحرم الجامعي بتاتاً”

ووجد بعض المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي تبريراً لجريمة هذا الطالب، بأن بعض الطلاب ربما وجدوا ظلماً من أستاذهم بالكلية، ولم يجدوا مسئول ينصفهم بالجامعة، الأمر الذي دفعه إلى الانتقام .

رد شرطة الرياض على هذه الواقعة

وقد أكد مصدر مسئول العقيد فواز الميمان والمتحدث باسم شرطة الرياض، أن التحقيقات مستمرة، حتى الوصول للجاني والقبض عليه وعند الانتهاء من التحقيق سيتم إصدار بيان بذلك .

 

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رئيس قسم الأخبار

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