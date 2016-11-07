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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8/11/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8/11/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8/11/2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: عدم الرغبة في تشارك العمل مع زملاء جدد، نتيجته امتعاض كبير تجاهك والشك في قدرتك وبراعتك

عاطفياً: قد تخيّبك التطورات العاطفية والرومنسية، يأخذ عليك الشريك بعض التصرّفات الماضية، ويعيد الى طاولة البحث ما اعتبرته قد مضى

صحياً: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع من الرياضة أو ذاك، بل استشر اختصاصياً يصف لك النوع الملائم

ابراج مكتوب
 

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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