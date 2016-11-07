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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8/11/2016

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8/11/2016 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8/11/2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيداً، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء

عاطفياً: لا تلق اللوم على الشريك جزافاً، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرته

صحياً: يوم صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأساً على عقب

ابراج مكتوب
 

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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